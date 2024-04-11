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РЭО оценил вероятность затопления мусорных полигонов у Тобола и Урала

РЭО оценил вероятность затопления мусорных полигонов у Тобола и Урала - РИА Новости, 11.04.2024

РЭО оценил вероятность затопления мусорных полигонов у Тобола и Урала

Четыре мусорных полигона находятся рядом с реками Урал, Тобол и Самара в Оренбургской и Курганской областях, вероятность их затопления минимальна, сообщили РИА... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

жкх

урал

тобол (река)

самара

денис буцаев

российский экологический оператор

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Четыре мусорных полигона находятся рядом с реками Урал, Тобол и Самара в Оренбургской и Курганской областях, вероятность их затопления минимальна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора. "Мы внимательно следим за ситуацией с паводками в регионах, РЭО также мониторит участки размещения отходов. На данный момент в зонах близ рек в Оренбургской области находится три объекта размещения ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) и ТБО (твёрдых бытовых отходов - ред.), в Курганской области — один. На данный момент вероятность подтопления этих предприятий минимальная", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. В РЭО уточнили, что мусорные полигоны находятся рядом с реками Урал, Тобол и Самара.

урал

тобол (река)

самара

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жкх, урал, тобол (река), самара, денис буцаев, российский экологический оператор