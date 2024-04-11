РЭО оценил вероятность затопления мусорных полигонов у Тобола и Урала

РЭО: вероятность затопления мусорных полигонов у Тобола и Урала минимальна
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
Часть города оказалась в зоне затопления.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
Часть города оказалась в зоне затопления.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.