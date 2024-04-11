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"Положение безысходное". На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ
"Положение безысходное". На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
"Положение безысходное". На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ
Российские фугасные авиабомбы стали кошмаром для Вооруженных сил Украины, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:02
2024-04-11T15:02
2024-04-11T15:02
россия
маркус райснер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские фугасные авиабомбы стали кошмаром для Вооруженных сил Украины, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)."Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев", — отметил он.Военный предупредил, что положение ВСУ на поле боя становится безысходным, поскольку они сильно уступают в количестве войск и технике. Райснер считает, что для украинцев весна и лето этого года будут решающими в конфликте с Россией.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240411/aviabomby-1939347599.html
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россия, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире, украина
Россия, Маркус Райснер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире, Украина
"Положение безысходное". На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ
Полковник ВС Австрии Райснер: российские авиабомбы стали кошмаром для ВСУ