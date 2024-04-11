https://ria.ru/20240411/raketa-1939299593.html

Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости, 11.04.2024

Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:01

2024-04-11T12:01

2024-04-11T14:59

космос - риа наука

плесецк

амурская область

архангельская область

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

россия

ангара (ракета)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр — РИА Новости. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.Пуск состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.Первый старт "Ангары-А5" с Восточного изначально был назначен на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три — "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", с помощью которой на орбиту выведут модули Российской орбитальной станции.

https://ria.ru/20231001/blok-1899696894.html

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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный 2024-04-11T12:01 true PT16M21S

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, плесецк, амурская область, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, ангара (ракета), восточный (космодром)