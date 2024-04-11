Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя