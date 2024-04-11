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Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости, 11.04.2024
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12:01 11.04.2024 (обновлено: 14:59 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/raketa-1939299593.html
Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости, 11.04.2024
Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:01
2024-04-11T14:59
космос - риа наука
плесецк
амурская область
архангельская область
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр — РИА Новости. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.Пуск состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.Первый старт "Ангары-А5" с Восточного изначально был назначен на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три — "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", с помощью которой на орбиту выведут модули Российской орбитальной станции.
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плесецк
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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
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космос - риа наука, плесецк, амурская область, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, ангара (ракета), восточный (космодром)
Космос - РИА Наука, Плесецк, Амурская область, Архангельская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Россия, Ангара (ракета), Восточный (космодром)
Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр — РИА Новости. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.
Пуск состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.
Первый старт "Ангары-А5" с Восточного изначально был назначен на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 11 апреля 2024

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска "Ангары" 11 апреля в 12:00 мск. Первый старт 9 апреля отменила автоматика за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. При второй попытке 10 апреля произошел сбой системы контроля запуска двигателя

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три — "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", с помощью которой на орбиту выведут модули Российской орбитальной станции.
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"
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Космос - РИА НаукаПлесецкАмурская областьАрхангельская областьЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРоссияАнгара (ракета)Восточный (космодром)
 
 
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