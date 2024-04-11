https://ria.ru/20240411/polet-1939464372.html

Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос

Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко поблагодарил Путина за полет первой белорусской женщины в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае поддержки со стороны России Минск может направить в космос свою вторую представительницу. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:42

2024-04-11T21:42

2024-04-11T22:58

космос - риа наука

белоруссия

александр лукашенко

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владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае поддержки со стороны России Минск может направить в космос свою вторую представительницу."Мы готовы включиться в вашу программу, то, что российские космонавты делают. Необязательно, чтобы там белорусская была... У нас есть люди, в том числе и женщины, готовые полететь. Отторжения у "Роскосмоса" нет. Если вы поддержите, если будет в этом плане ваше желание и воля, то мы (отправим в космос - ред.) и вторую девчонку, дублера (первой белорусской космонавтки - ред.). Мы же ее подготовили, затратили деньги большие на ее подготовку… Она готова работать дальше и тренироваться", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко поблагодарил Путина за помощь в организации полета в космос первого в истории суверенной Белоруссии космонавта Марины Василевской. "Если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было бы. Мы договорились, что должна полететь белорусская женщина", - сказал он.Президент Белоруссии рассказал о договоренности с "Роскосмосом", что госкорпорация готова далее работать с белорусской стороной по развитию в целом космической программы. "Мы хотим с россиянами… в течение этого, может, через два года забросить на орбиту новый спутник с разрешением съемки (поверхности Земли – ред.) 25 сантиметров. Это сильное слово будет. Мы работаем, уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами. И будем в плане космонавтом работать вместе", - отметил глава белорусского государства.В четверг в Минске перед началом церемонии чествования белорусских космонавтов Лукашенко заявил, что во время визита в Москву может обсудить с российской стороной возможность полета в космос Анастасии Ленковой - дублера первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Ленкова до этого сказала РИА Новости, что хотела бы слетать в космос.Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.

https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html

https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html

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космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко, россия, минск, владимир путин, роскосмос, казахстан, олег новицкий, земля