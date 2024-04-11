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Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 11.04.2024 (обновлено: 16:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/peskov-1939346475.html
Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков
Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:48
2024-04-11T16:31
космос - риа наука
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решениях о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240411/fsb-1939331287.html
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космос - риа наука, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков

Песков: планы Зеленского атаковать Крымский мост подтверждают необходимость СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры.
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ
13:07
«
"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решениях о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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