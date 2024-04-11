https://ria.ru/20240411/peskov-1939346475.html

Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков

Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024

Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:48

2024-04-11T13:48

2024-04-11T16:31

космос - риа наука

россия

украина

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решениях о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939331287.html

https://ria.ru/20240410/most-1939177521.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков, вооруженные силы украины