Украина открыто заявляет о терактах против России, заявил Песков
Песков: планы Зеленского атаковать Крымский мост подтверждают необходимость СВО
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении российской инфраструктуры.
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
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"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решениях о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.