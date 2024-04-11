https://ria.ru/20240411/peskov-1939333640.html

Россия открыта для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Россия открыта для переговоров по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2024

Россия открыта для переговоров по Украине, заявили в Кремле

Россия открыта для переговоров по Украине, процесс для РФ является предпочтительным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:16

2024-04-11T13:16

2024-04-11T13:20

россия

украина

в мире

швейцария

владимир хохлов

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Украине, процесс для РФ является предпочтительным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы."Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине и на каких условиях Россия была бы согласна участвовать в подобных саммитах.

https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939264641.html

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украина

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россия, украина, в мире, швейцария, владимир хохлов, дмитрий песков