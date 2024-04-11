Россия открыта для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Песков: процесс переговоров по Украине для России является предпочтительным
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Украине, процесс для РФ является предпочтительным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
«
"Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине и на каких условиях Россия была бы согласна участвовать в подобных саммитах.