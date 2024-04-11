https://ria.ru/20240411/pavodok-1939401554.html

Путин сообщил, что ежедневно общается с губернаторами пострадавших регионов

Путин сообщил, что ежедневно общается с губернаторами пострадавших регионов - РИА Новости, 11.04.2024

Путин сообщил, что ежедневно общается с губернаторами пострадавших регионов

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день на связи с губернаторами пострадавших от паводков регионов. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:36

2024-04-11T16:36

2024-04-11T16:42

владимир путин

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

россия

курган

оренбург

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день на связи с губернаторами пострадавших от паводков регионов."У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна: паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы на связи практически каждый день, но, тем не менее, ситуация меняется ежечасно, поэтому просил бы доложить, прежде всего, губернаторов", - сказал Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС областного масштаба введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов.

россия

курган

оренбург

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владимир путин, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, россия, курган, оренбург, происшествия