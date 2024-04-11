Уровень воды в реке Томи в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров
До критической отметки уровня воды в реке Томи в Новокузнецке остался метр
КЕМЕРОВО, 11 апр — РИА Новости. До критической отметки уровня воды в реке Томи в Новокузнецке остался метр, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Уровень реки Томи в Новокузнецке на 16:00 (12:00 мск) повысился до 530 сантиметров. Критический уровень в Томи в Новокузнецке составляет 630 сантиметров", — рассказала собеседница агентства.
Вода в Томи поднялась до отметки 500 сантиметров в четверг утром. В Новокузнецке из трех подтопляемых районов города начали эвакуировать маломобильных граждан.
Глава города Сергей Кузнецов сообщал, что паводковая ситуация напряженная, все службы привели в режим повышенной готовности.
В Томском районе Томской области после подъема воды в реке Томи количество подтопленных домов достигло 67, эвакуировали 54 человека, сообщил глава района Вячеслав Черноус. Как сообщали в ГУ МЧС по региону, на контроле находятся два перелива дорог и подтопление 22 жилых домов и 40 приусадебных участков в селе Вершинино.
Самая серьезная ситуация с паводком сейчас на Южном Урале. В Оренбургской области из-за подъема воды и прорыва дамбы в Орске ввели режим ЧС федерального масштаба. В Оренбурге уровень реки Урал приближается к 11 метрам, критической считается отметка 930 сантиметров. Проводится эвакуация населения. В Курганской и Тюменской областях действует региональный режим ЧС. Приход большой воды в Курган ожидается 11-14 апреля. В Тюменской области, по прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20-му числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы.