https://ria.ru/20240411/orenburzhe-1939251120.html

Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек - РИА Новости, 11.04.2024

Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

Из подтопленных территорий Оренбуржья эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:48

2024-04-11T08:48

2024-04-11T10:30

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939151727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e0fe33db121465de37b4acc95a13f38.jpg

УФА, 11 апр — РИА Новости. Из подтопленных территорий Оренбуржья эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей; 1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР. Организовано трехразовое питание, созданы необходимые бытовые условия. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных", — уточнили власти.За сутки в регионе от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, а подтоплены оказались 1376 домов и 2753 участка."На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", — добавили в правительстве.Власти уточнили, что в ближайшие сутки повышение воды продолжится, ожидается подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах семи муниципальных образований.Новые подтопления прогнозируют в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык, а также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский."На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 сантиметра и составил 1060 сантиметров. Уровень Урала у Орска снизился на 44 сантиметра и составил 860 сантиметров. По Оренбургу в связи с дальнейшим ростом уровня Урала прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков", — отметили в правительстве.Заявки на выплаты пострадавшим от наводнения подали более 38 тысяч человек. Положительные решения уже приняли по 2658 заявлениям, 1708 пострадавшим зачислили деньги на общую сумму 34,160 миллиона рублей.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240411/orenburg-1939251380.html

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024