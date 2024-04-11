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В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 11.04.2024 (обновлено: 00:15 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mo-1939450687.html
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
Новое контрнаступление ВСУ обернется полной катастрофой для Киева, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T20:18
2024-04-12T00:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
киев
bild
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новое контрнаступление ВСУ обернется полной катастрофой для Киева, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.&quot;Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях&quot;, — сказал он.Источник напомнил, что при прошлогоднем контрнаступлении украинская армия потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными, а также 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета. Он также отметил, что киевский режим, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации, пытается заполнить огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом. Что касается вооружений, то Зеленский полностью возложил обязанность за их поставку на страны Запада, добавил источник."Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", — резюмировал он.Ранее в интервью германской газете Bild Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако речь идет не только о нем, но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.Прошлое украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ не достигли ни одной из своих целей, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240411/agoniya-1939353664.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, bild, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Bild, Владимир Путин, Сергей Шойгу
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

Источник в МО: анонсированное Зеленским наступление завершится разгромом ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новое контрнаступление ВСУ обернется полной катастрофой для Киева, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.
«

"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — сказал он.

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Источник напомнил, что при прошлогоднем контрнаступлении украинская армия потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными, а также 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета.
Он также отметил, что киевский режим, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации, пытается заполнить огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом. Что касается вооружений, то Зеленский полностью возложил обязанность за их поставку на страны Запада, добавил источник.
«
"Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", — резюмировал он.
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Ранее в интервью германской газете Bild Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако речь идет не только о нем, но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.
Прошлое украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ не достигли ни одной из своих целей, а инициатива находится в руках российских Вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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