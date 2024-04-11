https://ria.ru/20240411/mid-1939382497.html

В Испании началось обсуждение, какой день выбрать для признания Палестины

В Испании началось обсуждение, какой день выбрать для признания Палестины - РИА Новости, 11.04.2024

В Испании началось обсуждение, какой день выбрать для признания Палестины

Правительство Испании обсуждает со своими европейскими партнерами, какой день выбрать для официального признания Палестины как государства, заявил в четверг... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:26

2024-04-11T15:26

2024-04-11T15:32

в мире

испания

палестина

израиль

хосе мануэль альбарес

педро санчес

евросоюз

европейский совет

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МАДРИД, 11 апр - РИА Новости. Правительство Испании обсуждает со своими европейскими партнерами, какой день выбрать для официального признания Палестины как государства, заявил в четверг министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Onda Cero. "Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами, чтобы определить наилучшее время для этого... Мы практически говорим о том, какой день лучше, чтобы сделать это", - заверил министр. Альбарес отметил, что надежды палестинского народа тесно связаны с безопасностью государства Израиль. По его словам, если не найти решение для "шести миллионов палестинских беженцев, которые имеют право вернуться на свою землю, то не будет мира на Ближнем Востоке и безопасности для государства Израиль". Премьер-министр Испании Педро Санчес 22 марта заявил на пресс-конференции после заседания Европейского совета, что правительство Испании договорилось с властями Ирландии, Словении и Мальты сделать первые шаги на пути признания палестинского государства. Эти страны также выступили с совместным заявлением, в котором выразили готовность признать палестинское государство при "подходящих обстоятельствах". В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231130/izrail-1912977245.html

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

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палестина

израиль

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в мире, испания, палестина, израиль, хосе мануэль альбарес, педро санчес, евросоюз, европейский совет, оон