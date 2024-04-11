Рейтинг@Mail.ru
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг в своей штаб-квартире в Вене внеочередное заседание из-за атак на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:02
2024-04-11T01:02
россия
украина
вена
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг в своей штаб-квартире в Вене внеочередное заседание из-за атак на Запорожскую АЭС. Уточняется, что внеочередная сессия будет созвана председателем совета в соответствии с письмами, которые поступили на его имя, сначала от России, а затем от Украины - с просьбой провести такое заседание. Мероприятие пройдет в 15.00 (16.00 мск) и будет закрыто для прессы. В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима". В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931521247.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html
россия
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вена, в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, василий небензя, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Вена, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ проведет 11 апреля заседание из-за атак на ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг в своей штаб-квартире в Вене внеочередное заседание из-за атак на Запорожскую АЭС.
Уточняется, что внеочередная сессия будет созвана председателем совета в соответствии с письмами, которые поступили на его имя, сначала от России, а затем от Украины - с просьбой провести такое заседание. Мероприятие пройдет в 15.00 (16.00 мск) и будет закрыто для прессы.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов
8 апреля, 15:55
В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".
Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи
6 марта, 16:57
В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
8 апреля, 15:48
 
РоссияУкраинаВенаВ миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВасилий НебензяВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала