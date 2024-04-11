https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html

Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг в своей штаб-квартире в Вене внеочередное заседание из-за атак на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:02

2024-04-11T01:02

2024-04-11T01:02

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вена

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михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг в своей штаб-квартире в Вене внеочередное заседание из-за атак на Запорожскую АЭС. Уточняется, что внеочередная сессия будет созвана председателем совета в соответствии с письмами, которые поступили на его имя, сначала от России, а затем от Украины - с просьбой провести такое заседание. Мероприятие пройдет в 15.00 (16.00 мск) и будет закрыто для прессы. В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима". В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931521247.html

https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html

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россия, украина, вена, в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, василий небензя, вооруженные силы украины