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Лукашенко рассказал, к чему приведет диалог по Украине без Москвы и Минска - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 11.04.2024 (обновлено: 22:54 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939466199.html
Лукашенко рассказал, к чему приведет диалог по Украине без Москвы и Минска
Лукашенко рассказал, к чему приведет диалог по Украине без Москвы и Минска - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко рассказал, к чему приведет диалог по Украине без Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:54
2024-04-11T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр лукашенко
украина
владимир путин
владимир хохлов
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. "Если они хотят в Швейцарии - это они называют мирной конференцией - без нас там говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", - сказал Лукашенко. Он добавил, что если на этой конференции попытаются собрать "сто с лишним государств и что-то там продиктовать" России и Белоруссии, то разговаривать с ними будет не о чем.Лукашенко напомнил о переговорном процессе по урегулированию на Украине, который начинался в Белоруссии, после чего четвертый раунд переговоров прошел в Стамбуле."Вы мне потом этот документ показали… о чем договорились. Документ, который был парафирован, серьезные были подвижки. И россияне подвинулись, и украинцы. Но потом (украинцев на Западе - ред.) одернули: воюй до последнего украинца", - добавил белорусский президент.Говоря о перспективах мирных переговоров, Лукашенко заявил, что Россия не должна никуда "бежать" и никого просить. "Надо просто… достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины, они с ней согласились", - сказал он.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав соответствующий указ.В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240411/putin-1939466076.html
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
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в мире, россия, александр лукашенко, украина, владимир путин, владимир хохлов, москва, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Лукашенко, Украина, Владимир Путин, Владимир Хохлов, Москва, Владимир Зеленский
Лукашенко рассказал, к чему приведет диалог по Украине без Москвы и Минска

Лукашенко: переговоры по Украине без Москвы и Минска могут привести к эскалации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации.
«
"Если они хотят в Швейцарии - это они называют мирной конференцией - без нас там говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", - сказал Лукашенко.
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Он добавил, что если на этой конференции попытаются собрать "сто с лишним государств и что-то там продиктовать" России и Белоруссии, то разговаривать с ними будет не о чем.
Лукашенко напомнил о переговорном процессе по урегулированию на Украине, который начинался в Белоруссии, после чего четвертый раунд переговоров прошел в Стамбуле.
«
"Вы мне потом этот документ показали… о чем договорились. Документ, который был парафирован, серьезные были подвижки. И россияне подвинулись, и украинцы. Но потом (украинцев на Западе - ред.) одернули: воюй до последнего украинца", - добавил белорусский президент.
Говоря о перспективах мирных переговоров, Лукашенко заявил, что Россия не должна никуда "бежать" и никого просить. "Надо просто… достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины, они с ней согласились", - сказал он.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав соответствующий указ.
В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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