https://ria.ru/20240411/lnr-1939386963.html

Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны

Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны - РИА Новости, 11.04.2024

Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью офицера пресс-центра Минобороны РФ, сопровождавшего журналистов... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:38

2024-04-11T15:38

2024-04-11T15:38

в мире

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg

ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью офицера пресс-центра Минобороны РФ, сопровождавшего журналистов "Вести Луганск", во время удара по ним со стороны ВСУ. Ранее власти ЛНР сообщили, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на кременском направлении, оператор ранен в ногу, корреспондент получил контузию. При обстреле журналистов погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов. "Киевский режим постоянно ведет "охоту" на безоружных сотрудников средств массовой информации, которые, рискуя здоровьем и жизнью, работают на передовой, чтобы доносить людям правду. Этому нет и не будет оправдания!" - написал Пасечник.Он напомнил, что в результате обстрела погиб офицер пресс-службы Министерства обороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал журналистов во время съемки. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяю их боль... Корреспонденту и оператору "Вести Луганск" желаю скорейшего выздоровления", - написал Пасечник.

https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины