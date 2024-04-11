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Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны
Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны - РИА Новости, 11.04.2024
Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью офицера пресс-центра Минобороны РФ, сопровождавшего журналистов... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:38
2024-04-11T15:38
2024-04-11T15:38
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луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью офицера пресс-центра Минобороны РФ, сопровождавшего журналистов "Вести Луганск", во время удара по ним со стороны ВСУ. Ранее власти ЛНР сообщили, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на кременском направлении, оператор ранен в ногу, корреспондент получил контузию. При обстреле журналистов погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов. "Киевский режим постоянно ведет "охоту" на безоружных сотрудников средств массовой информации, которые, рискуя здоровьем и жизнью, работают на передовой, чтобы доносить людям правду. Этому нет и не будет оправдания!" - написал Пасечник.Он напомнил, что в результате обстрела погиб офицер пресс-службы Министерства обороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал журналистов во время съемки. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяю их боль... Корреспонденту и оператору "Вести Луганск" желаю скорейшего выздоровления", - написал Пасечник.
https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html
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В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Минобороны
Пасечник выразил соболезнования из-за гибели офицера Минобороны при обстреле