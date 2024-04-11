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ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму - РИА Новости, 11.04.2024
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10:54 11.04.2024 (обновлено: 12:20 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/krym-1939277804.html
ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму
ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму - РИА Новости, 11.04.2024
ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму
Комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму в годы войны рассекречен управлением ФСБ по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:54
2024-04-11T12:20
симферополь
армянск
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму в годы войны рассекречен управлением ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма. Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. "Документы содержат сведения о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму, преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских злодеяний", – говорится в сообщении УФСБ. В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы на всём полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией В документах приводятся слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов, умерщвления советских военнопленных путем уколов вену растворов. В материалах проводимых органами безопасности оперативных и следственных мероприятий имеются показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов, в том числе уничтожении душевнобольных детей в специальных автомобилях-душегубках. Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена, говорится в сообщении. Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Сразу после начала наступления советских войск был освобожден город Армянск, 11 апреля освобождены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, 13 апреля советские войска и партизаны освободили Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Евпаторию и Феодосию, 14 апреля - Судак и Бахчисарай, 9 мая был освобожден Севастополь, операция завершилась 12 мая уничтожением остатков 17-й армии вермахта на мысе Херсонес.
https://ria.ru/20231008/shkoly-1901285698.html
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симферополь, армянск, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе
Симферополь, Армянск, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе
ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы войны

© Фото : Минобороны России/Алексеев Ю.А.Советские танки на улице Фрунзе (ныне - проспект Нахимова) в дни освобождения Симферополя от немецких захватчиков. Май 1944
Советские танки на улице Фрунзе (ныне - проспект Нахимова) в дни освобождения Симферополя от немецких захватчиков. Май 1944 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Минобороны России/Алексеев Ю.А.
Советские танки на улице Фрунзе (ныне - проспект Нахимова) в дни освобождения Симферополя от немецких захватчиков. Май 1944. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму в годы войны рассекречен управлением ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года.
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"Документы содержат сведения о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму, преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских злодеяний", – говорится в сообщении УФСБ.
В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы на всём полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией
В документах приводятся слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов, умерщвления советских военнопленных путем уколов вену растворов.
В материалах проводимых органами безопасности оперативных и следственных мероприятий имеются показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов, в том числе уничтожении душевнобольных детей в специальных автомобилях-душегубках.
Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена, говорится в сообщении.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Сразу после начала наступления советских войск был освобожден город Армянск, 11 апреля освобождены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, 13 апреля советские войска и партизаны освободили Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Евпаторию и Феодосию, 14 апреля - Судак и Бахчисарай, 9 мая был освобожден Севастополь, операция завершилась 12 мая уничтожением остатков 17-й армии вермахта на мысе Херсонес.
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