https://ria.ru/20240411/krym-1939277804.html

ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму - РИА Новости, 11.04.2024

ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму

Комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму в годы войны рассекречен управлением ФСБ по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:54

2024-04-11T10:54

2024-04-11T12:20

симферополь

армянск

керчь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

общество

социальный навигатор

освобождение. путь к победе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму в годы войны рассекречен управлением ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма. Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. "Документы содержат сведения о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму, преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских злодеяний", – говорится в сообщении УФСБ. В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы на всём полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией В документах приводятся слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов, умерщвления советских военнопленных путем уколов вену растворов. В материалах проводимых органами безопасности оперативных и следственных мероприятий имеются показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов, в том числе уничтожении душевнобольных детей в специальных автомобилях-душегубках. Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена, говорится в сообщении. Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Сразу после начала наступления советских войск был освобожден город Армянск, 11 апреля освобождены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, 13 апреля советские войска и партизаны освободили Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Евпаторию и Феодосию, 14 апреля - Судак и Бахчисарай, 9 мая был освобожден Севастополь, операция завершилась 12 мая уничтожением остатков 17-й армии вермахта на мысе Херсонес.

https://ria.ru/20231008/shkoly-1901285698.html

https://radiosputnik.ru/20230923/podlog-1898162116.html

симферополь

армянск

керчь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, армянск, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе