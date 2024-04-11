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Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме - РИА Новости, 11.04.2024
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02:30 11.04.2024 (обновлено: 05:36 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/krym-1939231806.html
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме - РИА Новости, 11.04.2024
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:30
2024-04-11T05:36
россия
сша
вашингтон (штат)
селеста уолландер
алексей пушков
адам смит
совет федерации рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России, заявив, что в Вашингтоне понимают, что это невозможно, но боятся признать.Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей помощник министра обороны США по международной безопасности Уолландер заявила, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма.&quot;Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается &quot;исключать&quot; Крым из состава России? Каким образом? Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать&quot;, — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, иначе выйдет так, что вся политика администрации президента США Джо Байдена "выстроена на ложных посылках и презумпциях"."Вот и приходится Уолландер выступать в конгрессе с непрофессиональными оценками и выдавать недостижимое за достижимое, потому что так хочется Белому дому. Но от этого недостижимое достижимее не станет", — отметил он.Пушков добавил, что "урок", который в США стремятся преподнести России, будет преподан им самим — "не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия".Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в ходе слушаний поинтересовался у Уолландер, нужно ли исключить Крым из состава России для "стратегического поражения" Москвы в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без Крыма цели США не будут достигнуты, помощник Остина заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США. Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета — демократ Адам Смит — также признал, что Крым останется российским.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240204/duda-1925281801.html
https://ria.ru/20240405/nato-1938016560.html
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россия, сша, вашингтон (штат), селеста уолландер, алексей пушков, адам смит, совет федерации рф, министерство обороны сша, оон
Россия, США, Вашингтон (штат), Селеста Уолландер, Алексей Пушков, Адам Смит, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, ООН
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме

Пушков: в США понимают, что исключить Крым из состава России невозможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России, заявив, что в Вашингтоне понимают, что это невозможно, но боятся признать.
Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей помощник министра обороны США по международной безопасности Уолландер заявила, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма.
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"Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается "исключать" Крым из состава России? Каким образом? Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, иначе выйдет так, что вся политика администрации президента США Джо Байдена "выстроена на ложных посылках и презумпциях".
"Вот и приходится Уолландер выступать в конгрессе с непрофессиональными оценками и выдавать недостижимое за достижимое, потому что так хочется Белому дому. Но от этого недостижимое достижимее не станет", — отметил он.
Пушков добавил, что "урок", который в США стремятся преподнести России, будет преподан им самим — "не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия".
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в ходе слушаний поинтересовался у Уолландер, нужно ли исключить Крым из состава России для "стратегического поражения" Москвы в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без Крыма цели США не будут достигнуты, помощник Остина заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США.
Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета — демократ Адам Смит — также признал, что Крым останется российским.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма
Вчера, 20:48
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Селеста УолландерАлексей ПушковАдам СмитСовет Федерации РФМинистерство обороны СШАООН
 
 
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