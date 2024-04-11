https://ria.ru/20240411/krokus-1939414495.html

Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе"

Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024

Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе"

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представив... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:26

2024-04-11T17:26

2024-04-11T17:26

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

обсе

александр лукашевич

крокус сити холл

украина

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представив государствам - участникам организации информацию о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам организации информацию о террористическом акте. "Естественную реакцию на произошедшее продемонстрировало большинство стран мира, осудив терроризм и отозвавшись словами поддержки и соболезнования нашей стране и российскому народу. Отмечаем публичные тематические комментарии руководства ОБСЕ. Уместно сказать, что ряд государств-участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима", - сказал Лукашевич в ходе своего выступления. Он добавил, что украинская сторона, напротив, выступила "с немыслимыми по своей абсурдности комментариями в целях отвлечь внимание от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след". "Говорили что угодно, вплоть до обвинений в причастности российских властей к теракту. Практически одновременно зафиксирована активизация деятельности подразделений украинских информационно-психологических операций. В целях дезорганизации населения России, нагнетания атмосферы страха и паники была развернута агрессивная пропагандистская и вербовочная работа с использованием информационно-коммуникационных технологий, призывами совершать за денежное вознаграждение не менее жестокие преступления", - уточнил дипломат. По его словам, эта кампания была ориентирована прежде всего на молодежь и несовершеннолетних. "План киевских марионеток НАТО не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплоченность, сознательность и выдержку. Примечательно, что в считанные часы после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, официальные лица стран-спонсоров киевского режима выступили с комментариями о якобы невовлеченности своих украинских подопечных в организацию теракта в Подмосковье", - добавил Лукашевич. Он указал на то, что "из ниоткуда был запущен тезис об ответственности за преступление группировки ИГИЛ*, вылазки которой на практике имеют совершенно иной характер и почерк, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения спецслужб". "Однако в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе спешно принялись обелять киевских марионеток, заявляя, что совершенно точно обладают информацией об их непричастности к трагедии в "Крокус сити холле". Акцентирую: такие заявления были сделаны практически мгновенно после теракта, причем без опоры на какие-либо детали официального следствия. Тем, кто разглагольствует о следе ИГИЛ*, задаем прямые вопросы: сколько террористов ИГИЛ* после совершения преступлений в различных странах мира пытались скрыться на Украине? Все ли "игиловцы"* (как правило, смертники) спешат направиться в Киев за получением денежного вознаграждения?" - отметил дипломат. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, обсе, александр лукашевич, крокус сити холл, украина