https://ria.ru/20240411/krokus-1939414495.html
Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе"
Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе"
Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представив... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:26
2024-04-11T17:26
2024-04-11T17:26
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
обсе
александр лукашевич
крокус сити холл
украина
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представив государствам - участникам организации информацию о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам организации информацию о террористическом акте. "Естественную реакцию на произошедшее продемонстрировало большинство стран мира, осудив терроризм и отозвавшись словами поддержки и соболезнования нашей стране и российскому народу. Отмечаем публичные тематические комментарии руководства ОБСЕ. Уместно сказать, что ряд государств-участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима", - сказал Лукашевич в ходе своего выступления. Он добавил, что украинская сторона, напротив, выступила "с немыслимыми по своей абсурдности комментариями в целях отвлечь внимание от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след". "Говорили что угодно, вплоть до обвинений в причастности российских властей к теракту. Практически одновременно зафиксирована активизация деятельности подразделений украинских информационно-психологических операций. В целях дезорганизации населения России, нагнетания атмосферы страха и паники была развернута агрессивная пропагандистская и вербовочная работа с использованием информационно-коммуникационных технологий, призывами совершать за денежное вознаграждение не менее жестокие преступления", - уточнил дипломат. По его словам, эта кампания была ориентирована прежде всего на молодежь и несовершеннолетних. "План киевских марионеток НАТО не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплоченность, сознательность и выдержку. Примечательно, что в считанные часы после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, официальные лица стран-спонсоров киевского режима выступили с комментариями о якобы невовлеченности своих украинских подопечных в организацию теракта в Подмосковье", - добавил Лукашевич. Он указал на то, что "из ниоткуда был запущен тезис об ответственности за преступление группировки ИГИЛ*, вылазки которой на практике имеют совершенно иной характер и почерк, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения спецслужб". "Однако в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе спешно принялись обелять киевских марионеток, заявляя, что совершенно точно обладают информацией об их непричастности к трагедии в "Крокус сити холле". Акцентирую: такие заявления были сделаны практически мгновенно после теракта, причем без опоры на какие-либо детали официального следствия. Тем, кто разглагольствует о следе ИГИЛ*, задаем прямые вопросы: сколько террористов ИГИЛ* после совершения преступлений в различных странах мира пытались скрыться на Украине? Все ли "игиловцы"* (как правило, смертники) спешат направиться в Киев за получением денежного вознаграждения?" - отметил дипломат. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, александр лукашевич, крокус сити холл, украина
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, ОБСЕ, Александр Лукашевич, Крокус Сити Холл, Украина
Постпред России представил странам ОБСЕ информацию о теракте в "Крокусе"
Лукашевич на заседании ОБСЕ представил информацию о теракте в "Крокусе"
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представив государствам - участникам организации информацию о теракте в подмосковном "Крокус сити холле".
Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе
" был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам организации информацию о террористическом акте.
"Естественную реакцию на произошедшее продемонстрировало большинство стран мира, осудив терроризм и отозвавшись словами поддержки и соболезнования нашей стране и российскому народу. Отмечаем публичные тематические комментарии руководства ОБСЕ. Уместно сказать, что ряд государств-участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима", - сказал Лукашевич в ходе своего выступления.
Он добавил, что украинская сторона, напротив, выступила "с немыслимыми по своей абсурдности комментариями в целях отвлечь внимание от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след".
"Говорили что угодно, вплоть до обвинений в причастности российских властей к теракту. Практически одновременно зафиксирована активизация деятельности подразделений украинских информационно-психологических операций. В целях дезорганизации населения России, нагнетания атмосферы страха и паники была развернута агрессивная пропагандистская и вербовочная работа с использованием информационно-коммуникационных технологий, призывами совершать за денежное вознаграждение не менее жестокие преступления", - уточнил дипломат. По его словам, эта кампания была ориентирована прежде всего на молодежь и несовершеннолетних.
"План киевских марионеток НАТО
не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплоченность, сознательность и выдержку. Примечательно, что в считанные часы после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, официальные лица стран-спонсоров киевского режима выступили с комментариями о якобы невовлеченности своих украинских подопечных в организацию теракта в Подмосковье", - добавил Лукашевич.
Он указал на то, что "из ниоткуда был запущен тезис об ответственности за преступление группировки ИГИЛ*, вылазки которой на практике имеют совершенно иной характер и почерк, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения спецслужб".
"Однако в Вашингтоне
, Лондоне
и Брюсселе
спешно принялись обелять киевских марионеток, заявляя, что совершенно точно обладают информацией об их непричастности к трагедии в "Крокус сити холле". Акцентирую: такие заявления были сделаны практически мгновенно после теракта, причем без опоры на какие-либо детали официального следствия. Тем, кто разглагольствует о следе ИГИЛ*, задаем прямые вопросы: сколько террористов ИГИЛ* после совершения преступлений в различных странах мира пытались скрыться на Украине
? Все ли "игиловцы"* (как правило, смертники) спешат направиться в Киев
за получением денежного вознаграждения?" - отметил дипломат.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин
отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.
1 из 11
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.
2 из 11
Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.
3 из 11
В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая шестерых детей.
4 из 11
Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.
5 из 11
Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.
6 из 11
Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб при теракте.
7 из 11
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.
8 из 11
Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.
9 из 11
После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.
10 из 11
Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.
11 из 11
На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.
1 из 11
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.
2 из 11
Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.
3 из 11
В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая шестерых детей.
4 из 11
Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.
5 из 11
Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.
6 из 11
Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб при теракте.
7 из 11
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.
8 из 11
Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.
9 из 11
После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.
10 из 11
Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.
11 из 11