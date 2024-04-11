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Дочь возможного пособника боевиков из "Крокуса" утверждает, что он в Польше
Дочь возможного пособника боевиков из "Крокуса" утверждает, что он в Польше - РИА Новости, 11.04.2024
Дочь возможного пособника боевиков из "Крокуса" утверждает, что он в Польше
Один из предполагаемых пособников боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", может сейчас находиться в Польше, утверждает его приемная дочь в разговоре с RT. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:50
2024-04-11T14:50
2024-04-11T14:50
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крокус сити холл
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Один из предполагаемых пособников боевиков, совершивших теракт в "Крокусе", может сейчас находиться в Польше, утверждает его приемная дочь в разговоре с RT."Девушка сначала согласилась говорить и рассказала, что последний раз созванивались с отчимом пару недель назад. На уточняющие вопросы отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где чинит машины, он мастер", — отметили в издании.Она также утверждает, что отчим был в России очень давно, "может, зимой". После теракта он больше не выходил на связь, говорится в материале.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
https://ria.ru/20240410/islomov-1939166780.html
https://ria.ru/20240408/terakt-1938612278.html
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происшествия, польша, россия, красногорск, крокус, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Польша, Россия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)