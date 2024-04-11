https://ria.ru/20240411/kerch-1938876403.html

Освобождение Керчи от немецко-фашистской оккупации (1944)

Освобождение Керчи от немецко-фашистской оккупации (1944) - РИА Новости, 11.04.2024

Освобождение Керчи от немецко-фашистской оккупации (1944)

После первого освобождения Керчи в декабре 1941 года город снова оказался в оккупации в мае 1942 года в результате весеннего наступления немецких войск. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:02

2024-04-11T01:02

2024-04-11T01:02

справки

керчь

таманский полуостров

керченский пролив

андрей еременко

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

вторая мировая война (1939-1945)

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После первого освобождения Керчи в декабре 1941 года город снова оказался в оккупации в мае 1942 года в результате весеннего наступления немецких войск. После того, как провалилась попытка остановить наступление немецких войск на линии Турецкого вала, руководство Крымского фронта вынуждено было принять решение об эвакуации оставшихся сил с полуострова. Учитывая сложившуюся ситуацию, командование фронта отдало приказ о последовательной обороне двух рубежей, оборона первого из которых (мыс Тархан – поселок Катерлез – Керчь-порт) была уже невозможной из-за захвата к этому времени немецкими войсками большей его части. Поэтому заградительные бои, которые позволили выиграть время для вывоза основной массы войск КФ, развернулись на оборонительном рубеже: высоты 95,1 - 133,3 – Аджимушкай – Колонка. Рубеж приказали удерживать "во что бы то ни стало".В каменоломнях обосновались солдаты, под их защиту от бомбардировок в катакомбы спустились женщины с детьми и старики. Всего в "скалах", как называли их местные жители, спряталось по разным оценкам от 11 до 13 тысяч человек. Неприступные каменоломни и несгибаемые люди в них стали для фашистов главным раздражителем на этой территории. Оборона подземелья продолжалась с мая по октябрь 1942 года. Через 169 дней живыми в плен в каменоломнях в конце октября взяли только 14 человек. Более года Керчь оставалась в глубоком тылу оккупационных войск. Однако ситуация на советско-германском фронте постепенно стала склоняться на сторону СССР. В начале октября 1943 года Южный фронт (с 20 октября 1943 года – 4-й Украинский фронт) под командованием генерал-лейтенанта Федора Толбухина штурмовал Восточный вал на реке Молочная, прикрывавший подступы к Крыму с севера, а Северо-Кавказский фронт (с 20 ноября 1943 года – Отдельная Приморская армия) генерал-полковника Ивана Петрова очистил от противника Таманский полуостров и вновь вышел к Керченскому проливу. Керчь снова стала прифронтовым городом. Используя общую положительную динамику развития на фронте, советское командование приняло решение одновременно с прорывом перекопских позиций провести операцию по форсированию Керченского пролива.Итоговый замысел операции сводился к высадке крупных сил севернее и южнее Керчи – в районе Еникале (56-я армия) и Эльтигена (18-я армия) соответственно. После захвата плацдармов войска Северо-Кавказского фронта должны были ударами по сходящимся направлениям овладеть портами Керчи и Камыш-Бурун, далее развивать наступление на запад и во взаимодействии с войсками Южного фронта освободить Крым.На начало операции на косе Чушка и западной оконечности Таманского полуострова было сосредоточено 667 орудий и 90 установок РС. Общая численность советских войск составляла 150 тысяч человек. На Керченском полуострове оборонялись части 98-й немецкой пехотной, 6-й румынской кавалерийской и 3-й румынской горно-стрелковой дивизий с частями усиления, всего около 60 тысяч солдат и офицеров. На побережье были развернуты 175 орудий полевой и противотанковой артиллерии, 11 минометных и 23 зенитных батареи.В ночь на 1 ноября 1943 года началась операция по высадке десантов. В силу тяжелых погодных условий отдельным группам советских десантников 18-й армии удалось захватить плацдарм до пяти километров по фронту и до двух километров в глубину только в районе Эльтигена – войска 56-й армии успешно высадились северо-восточнее Керчи только в ночь на 3 ноября, пользуясь тем, что немецкое командование сосредоточило резервы для борьбы с десантом 18-й армии. 56-я армия сумела овладеть несколькими опорными пунктами и создать северо-восточнее Керчи плацдарм десять километров по фронту и шесть километров в глубину. Начались тяжелые бои за его расширение. К 12 ноября советские войска очистили от гитлеровцев северо-восточный выступ Керченского полуострова и вышли к Булганаку и северо-восточным окраинам Керчи.В это же время продолжались ожесточенные бои за Эльтигенский плацдарм. Советский десант, потерявший более половины своего состава, плотно блокированный противником с моря и воздуха, при отсутствии всякого снабжения принял решение прорываться через Чурбашское озеро. Совершив 20-километровый марш, остатки 18-й армии вышли на южную окраину Керчи и утром 7 декабря захватили гору Митридат. Немцы перебросили в этот район подкрепление и начали теснить десант, у которого было только легкое вооружение. Учитывая невозможность доставки подкрепления, советское командование 10-11 декабря эвакуировало десантников с южной окраины Керчи.Ликвидировав угрозу с юга, немецкие силы смогли полностью сконцентрироваться на блокировании северного десанта. В свою очередь, советское командование, понеся тяжелые людские и материальные потери, перешло к тактике удержания имеющегося плацдарма. Этому способствовал тот факт, что первоначальный прорыв через Перекоп и Сиваш также был остановлен немецкими войсками.Еще одна попытка овладеть Керчью была предпринята в январе 1944 года. Тогда командующий Отдельной Приморской армии Иван Петров решил обойти немецкую оборону за счет десантов. Первой попыткой стал десант у мыса Тархан, второй – высадка собственно в Керчи. Однако эти попытки не увенчались успехом.Благоприятная ситуация для освобождения Керчи возникла весною 1944 года, когда ранее подготовленная операция по вторжению в Крым была реализована. Главный удар нанес 4-й Украинский фронт с севера, от Перекопа и Сиваша. Выход советских частей в район Джанкоя поставил под угрозу пути отхода керченской группировки противника и тем самым создал благоприятные условия для наступления Приморской армии. В результате германским войскам был отдан приказ на отступление от Керчи на запад. Чтобы избежать немедленного преследования Приморской армией под командованием генерала армии Андрея Еременко, немцы решили пойти на хитрость и отходить в полной тишине, бросив накопленные боеприпасы. Однако в условиях нарастающего хаоса в управлении этот план реализован не был. Обнаружив приготовления к отходу, армия Еременко в ночь на 11 апреля перешла в решительное наступление. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.В ознаменование одержанной победы в Москве прогремел салют 20 залпами из 224 орудий. 14 сентября 1973 года за героизм, мужество и заслуги населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне Керчи присвоено звание города-героя. Всего в боях за Керчь 137 воинов удостоились звания Героя Советского Союза, а 21 части и соединению присвоено почетное наименование – Керченские. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

керчь

таманский полуостров

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, керчь, таманский полуостров, керченский пролив, андрей еременко, великая отечественная война (1941-1945), безопасность, вторая мировая война (1939-1945), социальный навигатор, освобождение. путь к победе