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Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом" - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 11.04.2024 (обновлено: 16:55 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html
Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"
Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом" - РИА Новости, 11.04.2024
Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:41
2024-04-11T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
украина
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в украинский конфликт. "Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным "голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", - сказал Кастюкевич РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. "Потому что они все воюют за деньги, а мы - за Родину и людей", - подчеркнул сенатор. Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".
https://ria.ru/20240411/fsb-1939351764.html
https://ria.ru/20240411/plennyy-1939341143.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , украина, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Украина, Совет Федерации РФ
Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"

Сенатор Кастюкевич: попытка высадки десанта ВСУ была очередным "голливудом"

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
ФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в украинский конфликт.
"Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным "голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
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Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. "Потому что они все воюют за деньги, а мы - за Родину и людей", - подчеркнул сенатор.
Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
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Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".
Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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