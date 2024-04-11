Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"
Сенатор Кастюкевич: попытка высадки десанта ВСУ была очередным "голливудом"
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
ФСБ России пресекла спланированную спецслужбами Великобритании высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в украинский конфликт.
"Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным "голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. "Потому что они все воюют за деньги, а мы - за Родину и людей", - подчеркнул сенатор.
Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".
Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".