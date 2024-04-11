https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html

Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"

Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом" - РИА Новости, 11.04.2024

Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом"

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:41

2024-04-11T15:41

2024-04-11T16:55

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу "голливудом", чтобы оправдать вливаемые Западом средства в украинский конфликт. "Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным "голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", - сказал Кастюкевич РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. "Потому что они все воюют за деньги, а мы - за Родину и людей", - подчеркнул сенатор. Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".

https://ria.ru/20240411/fsb-1939351764.html

https://ria.ru/20240411/plennyy-1939341143.html

https://ria.ru/20240302/kosa-1930711533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , украина, совет федерации рф