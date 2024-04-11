Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле
Песков: никаких обращений к России о помощи от Ирана и Израиля не поступало
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь никаких обращений на этот счет к нам не было, разумеется, мы призываем все страны, регионы к сдержанности", - сказал Песков журналистам. Песков также напомнил, что Россия жестко осудила удары Израиля по консульству Ирана в Дамаске, добавив, что это нарушение всех принципов международного права.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".