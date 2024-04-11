https://ria.ru/20240411/iran-1939344435.html

Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле

Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2024

Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле

Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:41

2024-04-11T13:41

2024-04-11T13:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь никаких обращений на этот счет к нам не было, разумеется, мы призываем все страны, регионы к сдержанности", - сказал Песков журналистам. Песков также напомнил, что Россия жестко осудила удары Израиля по консульству Ирана в Дамаске, добавив, что это нарушение всех принципов международного права. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, иран, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году