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Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2024
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13:41 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/iran-1939344435.html
Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле
Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.04.2024
Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле
Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:41
2024-04-11T13:41
в мире
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россия
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дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь никаких обращений на этот счет к нам не было, разумеется, мы призываем все страны, регионы к сдержанности", - сказал Песков журналистам. Песков также напомнил, что Россия жестко осудила удары Израиля по консульству Ирана в Дамаске, добавив, что это нарушение всех принципов международного права. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
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в мире, израиль, россия, иран, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран и Израиль не обращались за помощью в урегулировании, заявили в Кремле

Песков: никаких обращений к России о помощи от Ирана и Израиля не поступало

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Никаких обращений к России о помощи в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь никаких обращений на этот счет к нам не было, разумеется, мы призываем все страны, регионы к сдержанности", - сказал Песков журналистам. Песков также напомнил, что Россия жестко осудила удары Израиля по консульству Ирана в Дамаске, добавив, что это нарушение всех принципов международного права.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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00:07
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
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В миреИзраильРоссияИранДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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