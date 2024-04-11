СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе
Fars: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после разрушения иранского консульства в Дамаске в результате авиаудара израильской авиации в начале апреля, передает агентство Fars.
"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака в среду вечером, 10 апреля 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
По информации Fars, глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил коллег с праздником Ураза-Байрам, а также обсудил с ними двусторонние отношения между Ираном и их государствами и ситуацию в секторе Газа.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.