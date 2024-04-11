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СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
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01:32 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/iran-1939228557.html
СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе
СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на фоне обострения... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:32
2024-04-11T01:32
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
хосейн амир абдоллахиан
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после разрушения иранского консульства в Дамаске в результате авиаудара израильской авиации в начале апреля, передает агентство Fars. "Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака в среду вечером, 10 апреля 2024 года", - говорится в сообщении агентства. По информации Fars, глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил коллег с праздником Ураза-Байрам, а также обсудил с ними двусторонние отношения между Ираном и их государствами и ситуацию в секторе Газа. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
https://ria.ru/20240401/nakazanie-1937210278.html
https://ria.ru/20240411/izrail-1939227376.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240407/konsulstvo-1938416377.html
иран
израиль
дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), хосейн амир абдоллахиан, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности в регионе

Fars: глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирака, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после разрушения иранского консульства в Дамаске в результате авиаудара израильской авиации в начале апреля, передает агентство Fars.
"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака в среду вечером, 10 апреля 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
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По информации Fars, глава иранского внешнеполитического ведомства поздравил коллег с праздником Ураза-Байрам, а также обсудил с ними двусторонние отношения между Ираном и их государствами и ситуацию в секторе Газа.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.
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Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
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Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
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В миреИранИзраильДамаск (город)Хосейн Амир АбдоллахианКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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