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Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
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00:07 11.04.2024 (обновлено: 06:14 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ
Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ
Крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:07
2024-04-11T06:14
в мире
израиль
иран
сирия
хамас
хезболла
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля."США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны", — пишет агентство.По словам собеседников агентства, потенциальное нападение с возможным использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни. "Это, скорее, вопрос когда, а не если", — сказал один из анонимных источников, основываясь на оценках разведки США и Израиля.По утверждению источников, западным союзникам Израиля сообщили, что израильское правительство и военные объекты могут быть атакованы, но гражданские объекты не станут целью удара. Израиль, в свою очередь, сообщил союзникам, что ждет этой атаки, прежде чем начать новое наземное наступление на палестинское движение ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.Блумберг отмечает, что данные западной разведки указывают на то, что атака со стороны Ирана и его союзников необязательно может исходить с севера Израиля, где находится ливанское движение "Хезболлах".Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
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в мире, израиль, иран, сирия, хамас, хезболла, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Сирия, ХАМАС, Хезболла, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ

Bloomberg: крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана неизбежен

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля.
«
"США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны", — пишет агентство.
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По словам собеседников агентства, потенциальное нападение с возможным использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни. "Это, скорее, вопрос когда, а не если", — сказал один из анонимных источников, основываясь на оценках разведки США и Израиля.
По утверждению источников, западным союзникам Израиля сообщили, что израильское правительство и военные объекты могут быть атакованы, но гражданские объекты не станут целью удара. Израиль, в свою очередь, сообщил союзникам, что ждет этой атаки, прежде чем начать новое наземное наступление на палестинское движение ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.
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Блумберг отмечает, что данные западной разведки указывают на то, что атака со стороны Ирана и его союзников необязательно может исходить с севера Израиля, где находится ливанское движение "Хезболлах".
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
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Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
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