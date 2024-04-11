Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ
Bloomberg: крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана неизбежен
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля.
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"США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны", — пишет агентство.
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По словам собеседников агентства, потенциальное нападение с возможным использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни. "Это, скорее, вопрос когда, а не если", — сказал один из анонимных источников, основываясь на оценках разведки США и Израиля.
По утверждению источников, западным союзникам Израиля сообщили, что израильское правительство и военные объекты могут быть атакованы, но гражданские объекты не станут целью удара. Израиль, в свою очередь, сообщил союзникам, что ждет этой атаки, прежде чем начать новое наземное наступление на палестинское движение ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.
Блумберг отмечает, что данные западной разведки указывают на то, что атака со стороны Ирана и его союзников необязательно может исходить с севера Израиля, где находится ливанское движение "Хезболлах".
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.