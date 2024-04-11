https://ria.ru/20240411/forum-1939286590.html

Более 300 спикеров принимают участие в форуме "Открытые инновации" в Москве

Более 300 спикеров принимают участие в форуме "Открытые инновации" в Москве - РИА Новости, 11.04.2024

Более 300 спикеров принимают участие в форуме "Открытые инновации" в Москве

Международный форум "Открытые инновации" - 2024 начал свою работу в Москве 10 апреля, участие в нем принимают более 300 спикеров, в том числе эксперты из Индии, РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:23

2024-04-11T11:23

2024-04-11T11:23

москва

технологии

андрей белоусов

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сколково

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Международный форум "Открытые инновации" - 2024 начал свою работу в Москве 10 апреля, участие в нем принимают более 300 спикеров, в том числе эксперты из Индии, Китая, ОАЭ и ЮАР, сообщает пресс-центр форума. Деловая программа первого дня стала своеобразным аудитом технологического развития страны. Тематика сессий охватила все его аспекты: от обучения будущих техпредпринимателей до экспортных перспектив отечественных разработок. На площадке организована экспозиция Open Innovations Expo, где поставщики технологических решений и независимые компании демонстрируют свои разработки. Создан реестр малых технологических компаний. Для инвесторов и потенциальных индустриальных партнеров, организована "Витрина стартапов". Больше 1400 компаний-разработчиков искусственного интеллекта уже зарегистрированы в реестре инновационных компаний Минэкономразвития России. "Без конкуренции мы не создадим спрос на новые технологии со стороны крупных и средних компаний", – приводятся на сайте Минэкономразвития РФ слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, выступившего на пленарной дискуссии форума. Эксперты форума во время выступления заявили, что высокотехнологичный бизнес развивается опережающими темпами: отрасль показывает рост в разы выше, чем по сектору МСП в целом. Вклад малых компаний в технологическое развитие России неустанно растет, и их поддержка находится в фокусе внимания правительства. Как сообщил в ходе пленарной сессии министр экономического развития РФ Максим Решетников, высокий спрос позволяет технологическим компаниям показывать выручку, зарплату и занятость в три раза выше, чем в среднем по сектору МСП. В пресс-центре форума добавили, что министерство науки и высшего образования РФ взяло на себя роль организации коммуникационной инфраструктуры, которая позволяет вовлечь в процесс научных разработок все заинтересованные стороны. Среди инициатив, начатых под эгидой министерства, центры трансфера технологий в вузах и научных организациях, передовые инженерные школы. Уточняется, что с 2021 года ведущими вузами страны только в области искусственного интеллекта подготовлено больше 17,6 тысячи специалистов. Больше 100 вузов реализуют новые образовательные программы по технологии ИИ, запущены 12 исследовательских центров в этой области. Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), соорганизатор – правительство Москвы.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933108814.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, технологии, андрей белоусов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сколково