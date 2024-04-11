https://ria.ru/20240411/fond-1939437649.html

Фонд Анны Асти пожертвовал миллион рублей пострадавшим от паводков

Фонд Анны Асти пожертвовал миллион рублей пострадавшим от паводков - РИА Новости, 11.04.2024

Фонд Анны Асти пожертвовал миллион рублей пострадавшим от паводков

Фонд певицы Анны Асти пожертвовал один миллион рублей семьям пострадавших от паводков в Оренбургской области, сообщила артистка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:01

2024-04-11T19:01

2024-04-11T19:01

оренбургская область

орск

урал

феникс

российский красный крест

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Фонд певицы Анны Асти пожертвовал один миллион рублей семьям пострадавших от паводков в Оренбургской области, сообщила артистка в своем Telegram-канале. "Мы не могли обойти стороной печальные события в Оренбургской области, где сейчас введен режим ЧС в связи с паводками, поэтому наш фонд "Феникс" перевел 1 миллион рублей в "Российский Красный Крест" - эти средства пойдут семьям пострадавших", - говорится в сообщении. Она отметила, что "в такие непростые моменты важно помнить, что только любовь и добро способны разогнать даже самые темные тучи". В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. В области действует режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС областного масштаба введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов.

https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

оренбургская область

орск

урал

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оренбургская область, орск, урал, феникс, российский красный крест, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024