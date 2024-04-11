В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений
Мэр Оренбурга Салмин оценил текущее число подтопленных домовладений в 3600
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге подтоплены более 3600 домовладений, заявил глава города Сергей Салмин.
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"На сегодняшний день более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. <…> Ситуация остается сложная", — сказал он.
По словам мэра, самая напряженная ситуация у многоквартирных домов в ЖК "Гранд парк".
"Там всю ночь работала техника, сейчас мы туда будем передавать водоналивные дамбы, которые передали нам МЧС. <…> Вода уже близко подошла, но пока критических отметок нет в ЖК "Дубки", — уточнил Салмин.
Мэр призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время.
Накануне власти Оренбургской области сообщали, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По данным на 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров и на 130 сантиметров превышает критическую отметку.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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