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В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений - РИА Новости, 11.04.2024
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07:12 11.04.2024 (обновлено: 08:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939243304.html
В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений
В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений
В Оренбурге подтоплены более 3600 домовладений, заявил глава города Сергей Салмин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:12
2024-04-11T08:52
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге подтоплены более 3600 домовладений, заявил глава города Сергей Салмин."На сегодняшний день более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. &lt;…&gt; Ситуация остается сложная", — сказал он.По словам мэра, самая напряженная ситуация у многоквартирных домов в ЖК "Гранд парк"."Там всю ночь работала техника, сейчас мы туда будем передавать водоналивные дамбы, которые передали нам МЧС. &lt;…&gt; Вода уже близко подошла, но пока критических отметок нет в ЖК "Дубки", — уточнил Салмин.Мэр призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время.Накануне власти Оренбургской области сообщали, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По данным на 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров и на 130 сантиметров превышает критическую отметку.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбурге подтопило более 3600 домовладений

Мэр Оренбурга Салмин оценил текущее число подтопленных домовладений в 3600

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге подтоплены более 3600 домовладений, заявил глава города Сергей Салмин.
«
"На сегодняшний день более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. <…> Ситуация остается сложная", — сказал он.
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По словам мэра, самая напряженная ситуация у многоквартирных домов в ЖК "Гранд парк".
"Там всю ночь работала техника, сейчас мы туда будем передавать водоналивные дамбы, которые передали нам МЧС. <…> Вода уже близко подошла, но пока критических отметок нет в ЖК "Дубки", — уточнил Салмин.
Мэр призвал жителей города не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время.
Накануне власти Оренбургской области сообщали, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По данным на 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров и на 130 сантиметров превышает критическую отметку.
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Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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ОренбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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