https://ria.ru/20240411/eksport-1939352002.html

Липецкая область вошла в число лидеров по экспорту сельхозпродукции

Липецкая область вошла в число лидеров по экспорту сельхозпродукции - РИА Новости, 11.04.2024

Липецкая область вошла в число лидеров по экспорту сельхозпродукции

Липецкая область по итогам прошлого года вошла в топ-10 регионов по объемам поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:03

2024-04-11T14:03

2024-04-11T14:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Липецкая область по итогам прошлого года вошла в топ-10 регионов по объемам поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на рейтинг регионов по экспорту продукции АПК в 2023 году, подготовленный Федеральным центром "Агроэкспорт". Он уточнил, что согласно данным центра, общий объем российского сельскохозяйственного экспорта вырос в прошлом году на 4,3% и достиг 43,5 миллиарда долларов США. Как отметил Артамонов, небольшая по площади Липецкая область серьезно улучшила свои позиции в рейтинге и по итогам прошлого года наряду с Краснодарским краем, Ростовской областью и Приморьем вошла в топ-10 экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК) страны, обеспечивших почти 68% общероссийского аграрного экспорта 2023 года. "В основном мы экспортируем растительные масла и зерно. Производим столько, что излишками можем смело делиться. Например, в прошлом году мы собрали третий за всю историю области урожай зерновых – 3,6 миллиона тонн. А для внутреннего потребления региону нужно всего 1,8 миллиона тонн. То же самое с растительным маслом, безалкогольными напитками, детским питанием и дрожжами – эта продукция составляет основной объем внешней торговли нашего АПК", – подчеркнул Артамонов. По словам губернатора, экспорт продукции АПК региона занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. За время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" объем поставок АПК области за рубеж увеличился более чем в пять раз и в 2023 году достиг 995 миллионов долларов. Всего в прошлом году в Турцию, Египет, Китай, ЮАР и другие страны отправлено 2,6 миллиона тонн продукции.

https://ria.ru/20240408/sev-1938660358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов