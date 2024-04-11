https://ria.ru/20240411/diktant-1939386819.html
Начало регистрации на "Тотальный диктант" перенесли из-за DDoS-атаки
Начало регистрации на "Тотальный диктант" перенесли из-за DDoS-атаки - РИА Новости, 11.04.2024
Начало регистрации на "Тотальный диктант" перенесли из-за DDoS-атаки
Начало регистрации на "Тотальный диктант" переносится из-за ddos-атаки на сайт, она была самая масштабная с 2016 года, сообщила пресс-служба "диктанта". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:39
2024-04-11T15:39
2024-04-11T15:56
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технологии
тотальный диктант
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Начало регистрации на "Тотальный диктант" переносится из-за ddos-атаки на сайт, она была самая масштабная с 2016 года, сообщила пресс-служба "диктанта". Регистрация на "Тотальный диктант" открылась 10 апреля. "В среду, 10 апреля 2024 года в 7.00 мск была открыта регистрация на площадки всемирной просветительской акции "Тотальный диктант". В 7:07 мск стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру. В 7:10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер... По состоянию на 15:00 мск 11 апреля возможность регистрации на площадки акции не появилась... О старте регистрации будет сообщено на сайте акции и в официальных группах проекта в соцсетях", - говорится в сообщении. Директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков уточнил, что проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной."Злоумышленники, которые готовят эти акции, по понятным причинам выбирают критически важные для проекта даты: начало регистрации или день проведения "Тотального диктанта". Сказать, кто и с какой целью это делает, сложно. Но вне зависимости от того, кто это делает и зачем, это вред, который наносится не только проекту, но и сотням тысяч людей по всему миру, которые ждут акцию, готовятся к ней, переживают о своих результатах. Хочу сказать единственное: акция пройдет в любом случае, чего бы это для нас ни стоило", - сказал Беляков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что попытки атаки инфраструктуры сайта продолжаются, технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции, а организаторы признаются, что прилагают все усилия для открытия регистрации, но анонсировать конкретную дату и время не могут."Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
https://ria.ru/20240410/vkontakte-1938971911.html
https://ria.ru/20240216/narody-1928171803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, тотальный диктант, владивосток, таллин, эстония
Общество, Технологии, Тотальный диктант, Владивосток, Таллин, Эстония
Начало регистрации на "Тотальный диктант" перенесли из-за DDoS-атаки
Регистрацию на "Тотальный диктант" перенесли из-за масштабной Ddos-атаки на сайт
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Начало регистрации на "Тотальный диктант" переносится из-за ddos-атаки на сайт, она была самая масштабная с 2016 года, сообщила
пресс-служба "диктанта".
Регистрация на "Тотальный диктант" открылась 10 апреля.
«
"В среду, 10 апреля 2024 года в 7.00 мск была открыта регистрация на площадки всемирной просветительской акции "Тотальный диктант". В 7:07 мск стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру. В 7:10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер... По состоянию на 15:00 мск 11 апреля возможность регистрации на площадки акции не появилась... О старте регистрации будет сообщено на сайте акции и в официальных группах проекта в соцсетях", - говорится в сообщении.
Директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков уточнил, что проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной.
"Злоумышленники, которые готовят эти акции, по понятным причинам выбирают критически важные для проекта даты: начало регистрации или день проведения "Тотального диктанта". Сказать, кто и с какой целью это делает, сложно. Но вне зависимости от того, кто это делает и зачем, это вред, который наносится не только проекту, но и сотням тысяч людей по всему миру, которые ждут акцию, готовятся к ней, переживают о своих результатах. Хочу сказать единственное: акция пройдет в любом случае, чего бы это для нас ни стоило", - сказал Беляков, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что попытки атаки инфраструктуры сайта продолжаются, технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции, а организаторы признаются, что прилагают все усилия для открытия регистрации, но анонсировать конкретную дату и время не могут.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток
(2018), Таллин
(Эстония
) (2019), Санкт-Петербург
(2020), Якутск
(2021), Ярославль
(2022) и Нижний Тагил
(2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск
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