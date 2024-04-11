https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад

Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад - РИА Новости, 11.04.2024

Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад

Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. В планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T11:22

экономика

россия

сша

канада

брикс

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. В планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого поставщика, повысит продовольственную безопасность межгосударственного объединения. Кроме того, трансформирует международную торговлю, причем не в пользу западных производителей.Удельный весВ конце прошлого года к Минсельхозу обратился Союз экспортеров зерна.Современная инфраструктура мирового рынка сложилась после Второй мировой войны, когда основным поставщиком пшеницы и кукурузы были США, указали представители отрасли. Поэтому рыночные бенчмарки ориентируются на котировки Чикагской биржи (CME), а в качестве клиринговой валюты используют в основном доллар. В результате участники БРИКС "не могут полноценно участвовать в формировании цены на базовые сельхозпродукты". И сталкиваются с манипулированием третьих стран. При этом крупнейшие производители и потребители зерновых — именно в БРИКС. На одну только Россию приходится 20-25% глобальной торговли.По подсчетам Союза экспортеров, пять стран "старой" БРИКС — это 40% мирового рынка зерна. Совокупное производство — 1,17 миллиарда тонн, потребление — 1,1 миллиарда. В январе к международной организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь показатели — 1,23 и 1,22 миллиарда соответственно.Зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков, подчеркнули российские экспортеры.Инициативу поддержал Владимир Путин.Избавит от манипуляцийЭкономисты признают: проблема действительно есть, сложившийся порядок надо менять — как в интересах России, так и с учетом "зернового потенциала" всей БРИКС."При ценообразовании на торговых площадках стран "золотого миллиарда" используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции. Таковы современные реалии. Новая биржа вернет конкуренцию, послужит декриминализации и выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН.Логично, что страны, разные по уровню жизни и волатильности национальных валют, решили самостоятельно регулировать внутренние отношения на основе понятных и удобных правил, а не полагаться на чужие инструменты, добавляет Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.Продовольственная безопасностьЭто повысит продовольственную безопасность участников БРИКС, уверены эксперты.Зерновая биржа ослабит неопределенность и обеспечит стабильность поставок в условиях сбоев глобальной логистики и усиливающегося дефицита продовольствия, отмечают в South China Morning Post (SCMP)."На данный момент ситуация следующая. Россия, Китай, Индия поставляют зерно, а цены на него формирует Чикагская биржа. Более того, за счет санкций некоторым странам можно запретить экспорт. Альтернативные торговые площадки помогут добиться справедливости", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Жесткая конкуренцияЗерновая биржа БРИКС усилит геоэкономическое влияние Москвы, укрепив статус одного из важнейших поставщиков зерна и удобрений.Для США, Канады, Австралии осложнится сельскохозяйственная дипломатия, возникнут трудности со сбытом.В конечном итоге Западу придется признать новые реалии, полагает Хаджимурад Белхароев. А конкуренция с более дешевой российской продукцией усилится.Положение западных экспортеров зерна ухудшится еще и потому, что крупнейшие покупатели продовольствия в мире скоро вступят в БРИКС и смогут пользоваться всеми сопутствующими преференциями.Дальнейшие перспективыПока проект находится в разработке. Но после полноценного запуска зерновая биржа станет основной мировой торговой структурой по обороту зерновых, так как в рамках БРИКС имеется возможность взаиморасчетов в национальных валютах и/или в иных денежных единицах. Это экономит средства, теряемые при приобретении валюты третьих стран.Соответственно, выстраивается и альтернативная финансовая инфраструктура. Экономисты считают, что в рамках расширения экономического взаимодействия на базе БРИКС возникнут торговые площадки по сбыту других товаров и услуг.Все эти процессы — предвестники глобальной трансформации мировой торговли. Зерновая биржа — лишь начало.

https://ria.ru/20240322/zerno-1934948907.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, сша, канада, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)