https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад
Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад - РИА Новости, 11.04.2024
Стратегический инструмент: Россия получит мощный рычаг влияния на Запад
Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. В планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:00
2024-04-11T08:00
2024-04-11T11:22
экономика
россия
сша
канада
брикс
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. В планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого поставщика, повысит продовольственную безопасность межгосударственного объединения. Кроме того, трансформирует международную торговлю, причем не в пользу западных производителей.Удельный весВ конце прошлого года к Минсельхозу обратился Союз экспортеров зерна.Современная инфраструктура мирового рынка сложилась после Второй мировой войны, когда основным поставщиком пшеницы и кукурузы были США, указали представители отрасли. Поэтому рыночные бенчмарки ориентируются на котировки Чикагской биржи (CME), а в качестве клиринговой валюты используют в основном доллар. В результате участники БРИКС "не могут полноценно участвовать в формировании цены на базовые сельхозпродукты". И сталкиваются с манипулированием третьих стран. При этом крупнейшие производители и потребители зерновых — именно в БРИКС. На одну только Россию приходится 20-25% глобальной торговли.По подсчетам Союза экспортеров, пять стран "старой" БРИКС — это 40% мирового рынка зерна. Совокупное производство — 1,17 миллиарда тонн, потребление — 1,1 миллиарда. В январе к международной организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь показатели — 1,23 и 1,22 миллиарда соответственно.Зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков, подчеркнули российские экспортеры.Инициативу поддержал Владимир Путин.Избавит от манипуляцийЭкономисты признают: проблема действительно есть, сложившийся порядок надо менять — как в интересах России, так и с учетом "зернового потенциала" всей БРИКС."При ценообразовании на торговых площадках стран "золотого миллиарда" используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции. Таковы современные реалии. Новая биржа вернет конкуренцию, послужит декриминализации и выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН.Логично, что страны, разные по уровню жизни и волатильности национальных валют, решили самостоятельно регулировать внутренние отношения на основе понятных и удобных правил, а не полагаться на чужие инструменты, добавляет Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.Продовольственная безопасностьЭто повысит продовольственную безопасность участников БРИКС, уверены эксперты.Зерновая биржа ослабит неопределенность и обеспечит стабильность поставок в условиях сбоев глобальной логистики и усиливающегося дефицита продовольствия, отмечают в South China Morning Post (SCMP)."На данный момент ситуация следующая. Россия, Китай, Индия поставляют зерно, а цены на него формирует Чикагская биржа. Более того, за счет санкций некоторым странам можно запретить экспорт. Альтернативные торговые площадки помогут добиться справедливости", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Жесткая конкуренцияЗерновая биржа БРИКС усилит геоэкономическое влияние Москвы, укрепив статус одного из важнейших поставщиков зерна и удобрений.Для США, Канады, Австралии осложнится сельскохозяйственная дипломатия, возникнут трудности со сбытом.В конечном итоге Западу придется признать новые реалии, полагает Хаджимурад Белхароев. А конкуренция с более дешевой российской продукцией усилится.Положение западных экспортеров зерна ухудшится еще и потому, что крупнейшие покупатели продовольствия в мире скоро вступят в БРИКС и смогут пользоваться всеми сопутствующими преференциями.Дальнейшие перспективыПока проект находится в разработке. Но после полноценного запуска зерновая биржа станет основной мировой торговой структурой по обороту зерновых, так как в рамках БРИКС имеется возможность взаиморасчетов в национальных валютах и/или в иных денежных единицах. Это экономит средства, теряемые при приобретении валюты третьих стран.Соответственно, выстраивается и альтернативная финансовая инфраструктура. Экономисты считают, что в рамках расширения экономического взаимодействия на базе БРИКС возникнут торговые площадки по сбыту других товаров и услуг.Все эти процессы — предвестники глобальной трансформации мировой торговли. Зерновая биржа — лишь начало.
https://ria.ru/20240322/zerno-1934948907.html
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, канада, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, США, Канада, БРИКС, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам. В планах России — создание общей зерновой биржи. Это укрепит значение Москвы как ключевого поставщика, повысит продовольственную безопасность межгосударственного объединения. Кроме того, трансформирует международную торговлю, причем не в пользу западных производителей.
В конце прошлого года к Минсельхозу обратился Союз экспортеров зерна.
Современная инфраструктура мирового рынка сложилась после Второй мировой войны, когда основным поставщиком пшеницы и кукурузы были США, указали представители отрасли. Поэтому рыночные бенчмарки ориентируются на котировки Чикагской биржи (CME), а в качестве клиринговой валюты используют в основном доллар. В результате участники БРИКС "не могут полноценно участвовать в формировании цены на базовые сельхозпродукты". И сталкиваются с манипулированием третьих стран.
«
При этом крупнейшие производители и потребители зерновых — именно в БРИКС. На одну только Россию приходится 20-25% глобальной торговли.
По подсчетам Союза экспортеров, пять стран "старой" БРИКС — это 40% мирового рынка зерна. Совокупное производство — 1,17 миллиарда тонн, потребление — 1,1 миллиарда. В январе к международной организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь показатели — 1,23 и 1,22 миллиарда соответственно.
Зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков, подчеркнули российские экспортеры.
Инициативу поддержал Владимир Путин.
Экономисты признают: проблема действительно есть, сложившийся порядок надо менять — как в интересах России, так и с учетом "зернового потенциала" всей БРИКС.
«
"При ценообразовании на торговых площадках стран "золотого миллиарда" используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции. Таковы современные реалии. Новая биржа вернет конкуренцию, послужит декриминализации и выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН.
Логично, что страны, разные по уровню жизни и волатильности национальных валют, решили самостоятельно регулировать внутренние отношения на основе понятных и удобных правил, а не полагаться на чужие инструменты, добавляет Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.
Продовольственная безопасность
Это повысит продовольственную безопасность участников БРИКС, уверены эксперты.
Зерновая биржа ослабит неопределенность и обеспечит стабильность поставок в условиях сбоев глобальной логистики и усиливающегося дефицита продовольствия, отмечают
в South China Morning Post (SCMP).
«
"На данный момент ситуация следующая. Россия, Китай, Индия поставляют зерно, а цены на него формирует Чикагская биржа. Более того, за счет санкций некоторым странам можно запретить экспорт. Альтернативные торговые площадки помогут добиться справедливости", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Зерновая биржа БРИКС усилит геоэкономическое влияние Москвы, укрепив статус одного из важнейших поставщиков зерна и удобрений.
Для США, Канады, Австралии осложнится сельскохозяйственная дипломатия, возникнут трудности со сбытом.
В конечном итоге Западу придется признать новые реалии, полагает Хаджимурад Белхароев. А конкуренция с более дешевой российской продукцией усилится.
«
Положение западных экспортеров зерна ухудшится еще и потому, что крупнейшие покупатели продовольствия в мире скоро вступят в БРИКС и смогут пользоваться всеми сопутствующими преференциями.
Пока проект находится в разработке. Но после полноценного запуска зерновая биржа станет основной мировой торговой структурой по обороту зерновых, так как в рамках БРИКС имеется возможность взаиморасчетов в национальных валютах и/или в иных денежных единицах. Это экономит средства, теряемые при приобретении валюты третьих стран.
Соответственно, выстраивается и альтернативная финансовая инфраструктура. Экономисты считают, что в рамках расширения экономического взаимодействия на базе БРИКС возникнут торговые площадки по сбыту других товаров и услуг.
Все эти процессы — предвестники глобальной трансформации мировой торговли. Зерновая биржа — лишь начало.