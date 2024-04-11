СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией, пишет Bloomberg.
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"Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта", — говорится в материале.
Журналисты указали, что удары по энергетической инфраструктуре Украины и продвижение ВС России на передовой вызывают опасения, что силы Киева на грани коллапса.
Обозреватели подчеркнули, что ближайшие месяцы для Украины станут тяжелейшим испытанием.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.