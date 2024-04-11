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СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины - РИА Новости, 11.04.2024
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21:48 11.04.2024 (обновлено: 21:49 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bloomberg-1939465563.html
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины
Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:48
2024-04-11T21:49
украина
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией, пишет Bloomberg."Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта", — говорится в материале.Журналисты указали, что удары по энергетической инфраструктуре Украины и продвижение ВС России на передовой вызывают опасения, что силы Киева на грани коллапса.Обозреватели подчеркнули, что ближайшие месяцы для Украины станут тяжелейшим испытанием.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины

Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией, пишет Bloomberg.
«
"Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта", — говорится в материале.
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Журналисты указали, что удары по энергетической инфраструктуре Украины и продвижение ВС России на передовой вызывают опасения, что силы Киева на грани коллапса.
Обозреватели подчеркнули, что ближайшие месяцы для Украины станут тяжелейшим испытанием.
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В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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