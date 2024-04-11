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Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе - РИА Новости, 11.04.2024
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03:09 11.04.2024 (обновлено: 03:20 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/blinken-1939233533.html
Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе
Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе - РИА Новости, 11.04.2024
Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галлантом заверил его, что Штаты будут поддерживать Израиль... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:09
2024-04-11T03:20
израиль
иран
в мире
энтони блинкен
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галлантом заверил его, что Штаты будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа США Мэттью Миллера.Блинкен и Галлант также обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, отметил представитель госдепа.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html
https://ria.ru/20240411/izrail-1939227376.html
израиль
иран
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израиль, иран, в мире, энтони блинкен, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Израиль, Иран, В мире, Энтони Блинкен, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе

Блинкен пообещал главе минобороны Израиля поддержку в противостоянии Ирану

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галлантом заверил его, что Штаты будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа США Мэттью Миллера.
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля
7 апреля, 17:04
Блинкен и Галлант также обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, отметил представитель госдепа.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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3 апреля, 11:22
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
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01:07
 
ИзраильИранВ миреЭнтони БлинкенКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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