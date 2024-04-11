https://ria.ru/20240411/blinken-1939233533.html

Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе

Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе - РИА Новости, 11.04.2024

Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галлантом заверил его, что Штаты будут поддерживать Израиль... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:09

2024-04-11T03:09

2024-04-11T03:20

израиль

иран

в мире

энтони блинкен

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галлантом заверил его, что Штаты будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа США Мэттью Миллера.Блинкен и Галлант также обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, отметил представитель госдепа.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.

https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

https://ria.ru/20240411/izrail-1939227376.html

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израиль, иран, в мире, энтони блинкен, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша