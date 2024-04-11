https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде

Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде - РИА Новости, 11.04.2024

Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде

Украина будет уничтожена, если не мобилизовать женщин, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание "Главком". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:43

2024-04-11T17:43

2024-04-11T19:50

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина будет уничтожена, если не мобилизовать женщин, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание "Главком". "Поддерживаю. Это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов людей в конституции", — сказала она.Как добавила Безуглая, речь идет и о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку.Таким образом депутат прокомментировала вопрос гендерного равенства, поднятый советником командующей Сухопутными войсками ВСУ Оксаной Григорьевой, которая в интервью Times отметила, что Украина "должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу". Так, по ее словам, страна должна готовиться, что в ближайшие годы под мобилизацию в стране должны подпадать и женщины. Накануне украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ якобы не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова Григорьевой. Сегодня Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Он значительно ужесточает меры по пополнению ВСУ и вводит целый ряд ограничений для украинских мужчин.Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.В республике с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.При этом мобилизация сопровождается громкими скандалами. Она носит насильственный характер, повестки раздают прямо на улице и в общественном транспорте, представители военкоматов устраивают облавы на граждан.В частности, на прошлой неделе в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать несовершеннолетнего сироту. Четырнадцатилетнего подростка жестко задержали на улице и затолкали в автобус, где его избили, угрожали оружием и связали. Когда выяснился возраст подростка, его высадили прямо на трассе, после чего несовершеннолетнему пришлось идти домой пешком около двух часов.По информации западных СМИ, отчаянные шаги украинских властей по ужесточению мобилизации связаны с огромными военными потерями. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что также говорит о значительных потерях.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру""Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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в мире, украина, оксана григорьева, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины