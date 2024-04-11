Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
Депутат Рады Безуглая: Украина будет уничтожена, если не мобилизовывать женщин
Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина будет уничтожена, если не мобилизовать женщин, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание "Главком".
"Поддерживаю. Это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов людей в конституции", — сказала она.
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Как добавила Безуглая, речь идет и о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку.
Таким образом депутат прокомментировала вопрос гендерного равенства, поднятый советником командующей Сухопутными войсками ВСУ Оксаной Григорьевой, которая в интервью Times отметила, что Украина "должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу". Так, по ее словам, страна должна готовиться, что в ближайшие годы под мобилизацию в стране должны подпадать и женщины.
Накануне украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ якобы не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова Григорьевой.
Сегодня Рада приняла скандальный закон о мобилизации. Он значительно ужесточает меры по пополнению ВСУ и вводит целый ряд ограничений для украинских мужчин.
Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
В республике с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
При этом мобилизация сопровождается громкими скандалами. Она носит насильственный характер, повестки раздают прямо на улице и в общественном транспорте, представители военкоматов устраивают облавы на граждан.
В частности, на прошлой неделе в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать несовершеннолетнего сироту. Четырнадцатилетнего подростка жестко задержали на улице и затолкали в автобус, где его избили, угрожали оружием и связали. Когда выяснился возраст подростка, его высадили прямо на трассе, после чего несовершеннолетнему пришлось идти домой пешком около двух часов.
По информации западных СМИ, отчаянные шаги украинских властей по ужесточению мобилизации связаны с огромными военными потерями. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что также говорит о значительных потерях.
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