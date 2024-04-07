На Украине сотрудники военкомата избили 14-летнего сироту
В Одесской области сотрудники ТЦК избили сироту и пытались его мобилизовать
© AP Photo / Ben BirchallФлаг Украины
© AP Photo / Ben Birchall
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна".
"В Измаильском районе (Одесской области) сотрудники ТЦК (украинское название военкоматов – ред.) пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в автобус. Но, когда выяснили, что парню только 14, его высадили прямо на трассе. Домой подростку пришлось идти пешком около двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
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По данным издания, инцидент произошел 2 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой. "Ему заломали руки на улице, на голове у людей в военной форме были балаклавы с нарисованными челюстями", - уточняет издание.
"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие нанесли ему удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – приводит издание слова представителя поселкового совета Оксаны Терзи.
В школе он рассказал о случившемся, сообщает издание. Жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. Официальной реакции военкомата и правоохранительных органов пока нет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.