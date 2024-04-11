https://ria.ru/20240411/ataki-1939441963.html

Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ

Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024

Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ

Российские военные установили непосредственных исполнителей атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:31

2024-04-11T19:31

2024-04-11T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские военные установили непосредственных исполнителей атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Непосредственными исполнителями преступных приказов киевского режима во главе с Зеленским являются боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области. Именно они били артиллерией и дронами по Энергодару, Запорожской атомной станции и непосредственно Каменско-Днепровскому району", — сказал собеседник агентства.По его словам, подразделения бригады находятся на правом берегу Днепра, в Никополе и его пригороде. Российские войска нанесли удары по их позициям.Запорожская атомная станция подверглась череде нападений. В воскресенье, 7 апреля, произошла атака беспилотника на купол шестого энергоблока. Перед этим сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в грузового порта. В понедельник над станцией сбили украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Как заявил 8 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, во время атаки дрона ВСУ днем ранее ЗАЭС была близка к ядерной аварии.На станции подчеркивают, что ее конструкция не рассчитана на ведение боевых действий, подобные удары могут привести к катастрофическим последствиям.Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что 15 апреля состоится специальное заседание Совбеза по вопросу обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html

https://ria.ru/20240408/zaes-1938538741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировоградская область, россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины