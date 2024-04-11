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Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 11.04.2024 (обновлено: 20:32 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ataki-1939441963.html
Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ
Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ
Российские военные установили непосредственных исполнителей атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:31
2024-04-11T20:32
в мире
кировоградская область
россия
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские военные установили непосредственных исполнителей атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Непосредственными исполнителями преступных приказов киевского режима во главе с Зеленским являются боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области. Именно они били артиллерией и дронами по Энергодару, Запорожской атомной станции и непосредственно Каменско-Днепровскому району", — сказал собеседник агентства.По его словам, подразделения бригады находятся на правом берегу Днепра, в Никополе и его пригороде. Российские войска нанесли удары по их позициям.Запорожская атомная станция подверглась череде нападений. В воскресенье, 7 апреля, произошла атака беспилотника на купол шестого энергоблока. Перед этим сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в грузового порта. В понедельник над станцией сбили украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Как заявил 8 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, во время атаки дрона ВСУ днем ранее ЗАЭС была близка к ядерной аварии.На станции подчеркивают, что ее конструкция не рассчитана на ведение боевых действий, подобные удары могут привести к катастрофическим последствиям.Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что 15 апреля состоится специальное заседание Совбеза по вопросу обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938538741.html
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в мире, кировоградская область, россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Кировоградская область, Россия, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Рогов назвал причастных к атакам на ЗАЭС боевиков ВСУ

Рогов: к атакам на ЗАЭС причастны боевики 121-й отдельной бригады теробороны ВСУ

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские военные установили непосредственных исполнителей атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"Непосредственными исполнителями преступных приказов киевского режима во главе с Зеленским являются боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области. Именно они били артиллерией и дронами по Энергодару, Запорожской атомной станции и непосредственно Каменско-Днепровскому району", — сказал собеседник агентства.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
2 ноября 2023, 12:58
По его словам, подразделения бригады находятся на правом берегу Днепра, в Никополе и его пригороде. Российские войска нанесли удары по их позициям.
Запорожская атомная станция подверглась череде нападений. В воскресенье, 7 апреля, произошла атака беспилотника на купол шестого энергоблока. Перед этим сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в грузового порта. В понедельник над станцией сбили украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как заявил 8 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, во время атаки дрона ВСУ днем ранее ЗАЭС была близка к ядерной аварии.
На станции подчеркивают, что ее конструкция не рассчитана на ведение боевых действий, подобные удары могут привести к катастрофическим последствиям.
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что 15 апреля состоится специальное заседание Совбеза по вопросу обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Рогов заявил о наличии доказательств причастности Украины к атаке на ЗАЭС
8 апреля, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьРоссияЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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