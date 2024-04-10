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Рогов с иронией ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении Киева - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939196013.html
Рогов с иронией ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении Киева
Рогов с иронией ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении Киева - РИА Новости, 10.04.2024
Рогов с иронией ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении Киева
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что у него не вызывает сомнения, что у... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:50
2024-04-10T19:50
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что у него не вызывает сомнения, что у Владимира Зеленского есть "план", правда, тот никак не в связан с контрнаступлением. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра. "Рано или поздно Зеленский или тот, кто придет ему на смену, объявят о планах контрнаступления где-то под Львовом", - сказал Рогов. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939058125.html
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html
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россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Рогов с иронией ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении Киева

Рогов: у Зеленского есть план, но никак не связанный с контрнаступлением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что у него не вызывает сомнения, что у Владимира Зеленского есть "план", правда, тот никак не в связан с контрнаступлением.
Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
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"То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра. "Рано или поздно Зеленский или тот, кто придет ему на смену, объявят о планах контрнаступления где-то под Львовом", - сказал Рогов.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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