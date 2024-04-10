МИД России призвал Ереван и Баку снизить накал воинственной риторики
Захарова: Запад начинает грязную игру для дестабилизации между Ереваном и Баку
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами. Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя ситуацию в регионе.
Она добавила, что вовлеченность Евросоюза в армяно-азербайджанский диалог - не посредничество, а попытка дестабилизации ситуации в регионе. "Там не о посредничестве идет речь. Там речь идет, во-первых, о попытках дестабилизации ситуации. Во-вторых, возвращение ситуации к худшим периодам истории региона. Следующий момент - это, конечно, сбор информации не в пользу мира в регионе, а в своих целях против стран региона", - подчеркнула представитель МИД.
"Цели определены". Против России готовят второй фронт
21 марта, 08:00