https://ria.ru/20240410/zakavkaze-1939075005.html

МИД России призвал Ереван и Баку снизить накал воинственной риторики

МИД России призвал Ереван и Баку снизить накал воинственной риторики - РИА Новости, 10.04.2024

МИД России призвал Ереван и Баку снизить накал воинственной риторики

Россия призывает Армению и Азербайджан снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:25

2024-04-10T13:25

2024-04-10T13:25

в мире

россия

армения

азербайджан

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами. Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя ситуацию в регионе. Она добавила, что вовлеченность Евросоюза в армяно-азербайджанский диалог - не посредничество, а попытка дестабилизации ситуации в регионе. "Там не о посредничестве идет речь. Там речь идет, во-первых, о попытках дестабилизации ситуации. Во-вторых, возвращение ситуации к худшим периодам истории региона. Следующий момент - это, конечно, сбор информации не в пользу мира в регионе, а в своих целях против стран региона", - подчеркнула представитель МИД.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе