Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ
Экс-сотрудник Пентагона: Украина больше не может защитить свою инфраструктуру
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украина больше не может защитить свою инфраструктуру от российских ударов из-за нехватки систем ПВО, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
«
"Ситуация такова: у Украины больше нет эффективной противовоздушной обороны, способной защитить критически важную инфраструктуру или противостоять российским самолетам ни на поле боя, ни вне его", — указал он.
Как отметил эксперт, даже если после уничтожения систем Patriot на Украине Киеву поставят другие западные виды систем ПВО, то они не смогут обеспечить необходимую защиту для важных объектов.
Шестого апреля президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ уже скоро может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.