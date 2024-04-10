В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки
Мужчина с котом на лодке в Оренбурге
УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".
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"На 12:00 (10:00 мск) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров. А в настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров подъем воды (в реке Урал. — Прим. ред.)", — сказал Салмин.
© ИнфографикаНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
© Инфографика
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Как сообщала мэрия утром, в 6:00 мск уровень реки Урал составлял 978 сантиметров — то есть за четыре часа вода поднялась на 18 сантиметров.
По данным Салмина, в Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.