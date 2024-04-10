Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 10.04.2024 (обновлено: 11:52 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/voda-1939024625.html
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:47
2024-04-10T11:52
оренбург
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939028258_0:66:2805:1644_1920x0_80_0_0_3805d61f8e2af055a218d794c1ab0acd.jpg
УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;На 12:00 (10:00 мск) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров. А в настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров подъем воды (в реке Урал. — Прим. ред.)&quot;, — сказал Салмин.Как сообщала мэрия утром, в 6:00 мск уровень реки Урал составлял 978 сантиметров — то есть за четыре часа вода поднялась на 18 сантиметров.По данным Салмина, в Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939016357.html
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из района Авиагородок в Оренбурге
Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм.
2024-04-10T10:47
true
PT0M14S
Владелец конюшни об эвакуации животных в Дзержинском районе Оренбурга
В Дзержинском районе Оренбурга из-за паводка пришлось эвакуировать конюшню. Владелец рассказал РИА Новости, что сейчас вода остановилась и дальше не продвигается. Местные говорят, что подобного паводка здесь не было 20 лет.
2024-04-10T10:47
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939028258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50705e37ac3b074ef39f1ac0841e92d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина с котом на лодке в Оренбурге
Мужчина с котом на лодке в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мужчина с котом на лодке в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"На 12:00 (10:00 мск) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров. А в настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров подъем воды (в реке Урал. — Прим. ред.)", — сказал Салмин.

© ИнфографикаНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
© Инфографика
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Как сообщала мэрия утром, в 6:00 мск уровень реки Урал составлял 978 сантиметров — то есть за четыре часа вода поднялась на 18 сантиметров.
По данным Салмина, в Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
Молодогвардейцы помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды
Волонтеры помогли укрепить дамбу в Оренбурге
10:09
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
08:00
 
ОренбургПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала