https://ria.ru/20240410/voda-1939024625.html

В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки

В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбурге уровень воды в Урале превысил все опасные отметки

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:47

2024-04-10T10:47

2024-04-10T11:52

оренбург

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наводнения в россии — 2024

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые опасные отметки, заявил мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24"."На 12:00 (10:00 мск) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров. А в настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров подъем воды (в реке Урал. — Прим. ред.)", — сказал Салмин.Как сообщала мэрия утром, в 6:00 мск уровень реки Урал составлял 978 сантиметров — то есть за четыре часа вода поднялась на 18 сантиметров.По данным Салмина, в Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939016357.html

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Варвара Скокшина

оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024