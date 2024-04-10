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В Узбекистане ждут в 2024 году прибытие из России около миллиона туристов - РИА Новости, 10.04.2024
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Туризм
 
07:16 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/uzbekistan-1938984356.html
В Узбекистане ждут в 2024 году прибытие из России около миллиона туристов
В Узбекистане ждут в 2024 году прибытие из России около миллиона туристов - РИА Новости, 10.04.2024
В Узбекистане ждут в 2024 году прибытие из России около миллиона туристов
Комитет по туризму Узбекистана в 2024 году ожидает около одного миллиона туристов из России, власти республики ведут работу по увеличению турпотока из РФ,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:16
2024-04-10T07:16
туризм
узбекистан
россия
москва
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 10 апр – РИА Новости. Комитет по туризму Узбекистана в 2024 году ожидает около одного миллиона туристов из России, власти республики ведут работу по увеличению турпотока из РФ, заявил РИА Новости руководитель департамента маркетинга комитета Азиз Мирджалилов. "Российский туристический рынок - это стратегический рынок для Узбекистана. Перед нами поставлена амбициозная задача – привлечь в этом году около одного миллиона туристов из России", - сказал Мирджалилов. Он напомнил, что в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил программу мероприятий по привлечению в республику иностранных туристов, в том числе из РФ. "Мы ведем большую работу в этом направлении", - отметил представитель ведомства. В частности, в марте Комитет по туризму Узбекистана и туристические компании успешно участвовали с национальным стендом в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. В августе в российской столице на туристическом форуме "Путешествуй!" Узбекистан также планирует принять участие с большой культурной и гастрономической программой. "В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу "Путешествуй в Узбекистан" с участием узбекистанских туристических компаний", - добавил собеседник агентства. По его данным, также в настоящее время представители двух стран ведут подготовку к проведению мероприятий Года туризма Узбекистана в России. По данным официальной статистики, число граждан РФ, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935244009.html
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узбекистан, россия, москва, шавкат мирзиеев
Туризм, Узбекистан, Россия, Москва, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане ждут в 2024 году прибытие из России около миллиона туристов

В Узбекистане в 2024 году ожидают около миллиона туристов из России

© Sputnik / Актан Темирканов | Перейти в медиабанкМестные жители гуляют на одной из улиц в Бухаре
Местные жители гуляют на одной из улиц в Бухаре - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Местные жители гуляют на одной из улиц в Бухаре. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 апр – РИА Новости. Комитет по туризму Узбекистана в 2024 году ожидает около одного миллиона туристов из России, власти республики ведут работу по увеличению турпотока из РФ, заявил РИА Новости руководитель департамента маркетинга комитета Азиз Мирджалилов.
"Российский туристический рынок - это стратегический рынок для Узбекистана. Перед нами поставлена амбициозная задача – привлечь в этом году около одного миллиона туристов из России", - сказал Мирджалилов.
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Он напомнил, что в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил программу мероприятий по привлечению в республику иностранных туристов, в том числе из РФ.
"Мы ведем большую работу в этом направлении", - отметил представитель ведомства. В частности, в марте Комитет по туризму Узбекистана и туристические компании успешно участвовали с национальным стендом в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.
В августе в российской столице на туристическом форуме "Путешествуй!" Узбекистан также планирует принять участие с большой культурной и гастрономической программой.
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"В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу "Путешествуй в Узбекистан" с участием узбекистанских туристических компаний", - добавил собеседник агентства. По его данным, также в настоящее время представители двух стран ведут подготовку к проведению мероприятий Года туризма Узбекистана в России.
По данным официальной статистики, число граждан РФ, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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ТуризмУзбекистанРоссияМоскваШавкат Мирзиеев
 
 
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