В Петербурге жителя Украины арестовали на 15 суток
В Петербурге украинца арестовали на 15 суток за выкрикивание нацлозунгов
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. За выкрикивание националистических лозунгов около метро в Петербурге украинец Николай Томчук арестован на 15 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Николая Томчука за совершение правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил 30 000 рублей штрафа и 15 суток ареста", - сообщает пресс-служба.
Выяснилось, что Томчук 7 апреля в вестибюле станции метро "Проспект Ветеранов-2" выкрикивал лозунг "Славе Украине", чем публично, как посчитал суд, "в присутствии неопределенного круга лиц, совершил действие, направленное на пропаганду националистических организаций, а также дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами РФ и сами Вооруженные силы РФ".
В пресс-службе судов отметили, что Томчук вину в совершении административных правонарушений признал. "Он пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в эмоционально-аффектном состоянии ввиду поступивших от родственников новостей о разрушении их дома в зоне СВО (сам Томчук - гражданин Украины, проживает в Ленинградской области), не понимал значения произносимых слов и готов понести наказание", - сообщает пресс-служба.