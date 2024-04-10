https://ria.ru/20240410/ukrainets-1939126236.html

В Петербурге жителя Украины арестовали на 15 суток

В Петербурге жителя Украины арестовали на 15 суток - РИА Новости, 10.04.2024

В Петербурге жителя Украины арестовали на 15 суток

За выкрикивание националистических лозунгов около метро в Петербурге украинец Николай Томчук арестован на 15 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:03

2024-04-10T16:03

2024-04-10T16:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. За выкрикивание националистических лозунгов около метро в Петербурге украинец Николай Томчук арестован на 15 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Николая Томчука за совершение правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил 30 000 рублей штрафа и 15 суток ареста", - сообщает пресс-служба. Выяснилось, что Томчук 7 апреля в вестибюле станции метро "Проспект Ветеранов-2" выкрикивал лозунг "Славе Украине", чем публично, как посчитал суд, "в присутствии неопределенного круга лиц, совершил действие, направленное на пропаганду националистических организаций, а также дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами РФ и сами Вооруженные силы РФ". В пресс-службе судов отметили, что Томчук вину в совершении административных правонарушений признал. "Он пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в эмоционально-аффектном состоянии ввиду поступивших от родственников новостей о разрушении их дома в зоне СВО (сам Томчук - гражданин Украины, проживает в Ленинградской области), не понимал значения произносимых слов и готов понести наказание", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240317/shtraf-1933773504.html

https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, украина