https://ria.ru/20240410/tsentr-1939146127.html

Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области

Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области - РИА Новости, 10.04.2024

Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области

Гатчинские строители отреставрировали бизнес-инкубатор, расположенный в поселке Тайцы, скоро центр откроется для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:11

2024-04-10T17:11

2024-04-10T17:11

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Гатчинские строители отреставрировали бизнес-инкубатор, расположенный в поселке Тайцы, скоро центр откроется для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Бизнес-инкубатор в Тайцах – сложный объект, который за три года сменил нескольких подрядчиков. Сегодня он полностью готов и подключен ко всем сетям – для подключения к электричеству прокладывали трассу", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, его слова приводит пресс-служба. Центр начинающих предпринимателей Гатчинского района открылся в 2002 году. Его расположили в корпусе бывшей школы 1957 года постройки. После того, как бизнес-инкубатор реконструируют, он примет мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерскую, ателье, аптеку и магазины.

https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html

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гатчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, ленинградская область, гатчинский район