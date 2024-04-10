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Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области
Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области - РИА Новости, 10.04.2024
Центр для малых предпринимателей откроется в Ленинградской области
Гатчинские строители отреставрировали бизнес-инкубатор, расположенный в поселке Тайцы, скоро центр откроется для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:11
2024-04-10T17:11
2024-04-10T17:11
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Гатчинские строители отреставрировали бизнес-инкубатор, расположенный в поселке Тайцы, скоро центр откроется для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Бизнес-инкубатор в Тайцах – сложный объект, который за три года сменил нескольких подрядчиков. Сегодня он полностью готов и подключен ко всем сетям – для подключения к электричеству прокладывали трассу", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, его слова приводит пресс-служба. Центр начинающих предпринимателей Гатчинского района открылся в 2002 году. Его расположили в корпусе бывшей школы 1957 года постройки. После того, как бизнес-инкубатор реконструируют, он примет мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерскую, ателье, аптеку и магазины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, ленинградская область, гатчинский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ленинградская область, Гатчинский район
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Гатчинские строители отреставрировали бизнес-инкубатор, расположенный в поселке Тайцы, скоро центр откроется для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Бизнес-инкубатор в Тайцах – сложный объект, который за три года сменил нескольких подрядчиков. Сегодня он полностью готов и подключен ко всем сетям – для подключения к электричеству прокладывали трассу", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, его слова приводит пресс-служба.
Центр начинающих предпринимателей Гатчинского района
открылся в 2002 году. Его расположили в корпусе бывшей школы 1957 года постройки.
После того, как бизнес-инкубатор реконструируют, он примет мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерскую, ателье, аптеку и магазины.