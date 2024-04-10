https://ria.ru/20240410/trevoga-1939223488.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:40

2024-04-10T23:40

2024-04-10T23:40

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днепропетровская область

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно карте, сигнал тревоги начал звучать в Днепропетровской области в 22.24 мск, а затем распространился и на другие области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф