В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди в подземном переходе в одном из украинских городов во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди в подземном переходе в одном из украинских городов во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно карте, сигнал тревоги начал звучать в Днепропетровской области в 22.24 мск, а затем распространился и на другие области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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