https://ria.ru/20240410/tobol-1939016024.html

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 952 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 952 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 952 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:08

2024-04-10T10:08

2024-04-10T10:33

тобол (река)

курганская область

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров, сообщает администрация муниципалитета."Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское на 12.00 (10.00 мск) 10 апреля составляет 952 сантиметра. Рост за четыре часа — 19 сантиметров. До отметки опасного явления (1060) осталось всего 127 сантиметров", - говорится в сообщении.Губернатор области Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, развернуто пять пунктов для временного размещения эвакуированных граждан. При необходимости местные власти готовы развернуть еще два пункта на территории муниципалитета, еще один ПВР на 100 мест предоставляет Куртамышский муниципальный округ.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

тобол (река)

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), курганская область, прорыв дамбы в орске