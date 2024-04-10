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Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек - РИА Новости, 10.04.2024
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22:14 10.04.2024 (обновлено: 22:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/telegram-1939217241.html
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек - РИА Новости, 10.04.2024
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек
Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram достигла 900 миллионов человек, написал в Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:14
2024-04-10T22:26
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram достигла 900 миллионов человек, написал в Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. "Ежемесячно 900 миллионов пользователей посещают Telegram", — говорится в публикации.По словам Дурова, половина аудитории пользуются мессенджером каждый день. Согласно данным платформы DataAI, на которые он сослался, Telegram стал шестым из самых используемых и скачиваемых приложений в мире. Дуров добавил, что Telegram достиг положительного денежного потока в первом квартале текущего года. Сейчас, по его словам, мессенджер на пути к тому, чтобы стать прибыльным в 2024 году.
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек

Дуров: мессенджер Telegram ежемесячно посещают 900 миллионов пользователей

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram достигла 900 миллионов человек, написал в Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров.
«
"Ежемесячно 900 миллионов пользователей посещают Telegram", — говорится в публикации.
По словам Дурова, половина аудитории пользуются мессенджером каждый день. Согласно данным платформы DataAI, на которые он сослался, Telegram стал шестым из самых используемых и скачиваемых приложений в мире.
Дуров добавил, что Telegram достиг положительного денежного потока в первом квартале текущего года. Сейчас, по его словам, мессенджер на пути к тому, чтобы стать прибыльным в 2024 году.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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