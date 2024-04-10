https://ria.ru/20240410/sobaki-1939110269.html

В Оренбуржье ветеринары спасают бездомных животных из зон затоплений

В Оренбуржье ветеринары спасают бездомных животных из зон затоплений - РИА Новости, 10.04.2024

В Оренбуржье ветеринары спасают бездомных животных из зон затоплений

Ветеринары отлавливают бездомных собак на территориях Оренбуржья, где начала спадать вода, животных поместят в приюты, сообщили в министерстве сельского... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:13

2024-04-10T15:13

2024-04-10T15:13

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Ветеринары отлавливают бездомных собак на территориях Оренбуржья, где начала спадать вода, животных поместят в приюты, сообщили в министерстве сельского хозяйства Оренбургской области. "По мере снижения уровня воды в Орске начинается деятельность групп, ответственных за поиск, сбор, транспортировку и утилизацию биологических отходов, включая трупы сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также бездомных животных. Эти мероприятия включают в себя также дезинфекцию затопленных участков и прилегающих территорий. Биологические отходы будут собираться и уничтожаться путем сжигания на территории действующих скотомогильников", - говорится в сообщении. Ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что специалисты минсельхоза области совместно с волонтерами и ветеринарами с начала паводка занимаются спасением животных из зон затопления. Кроме того, ветеринары принимают участие в отлове безнадзорных животных, которых размещают в организованных временных приютах, информирует ведомство. "На сегодняшний момент не зафиксировано случаев затопления скотомогильников паводковыми водами. Ежедневно ведется мониторинг ситуации данного вопроса управлением ветеринарии минсельхоза Оренбургской области. В области имеются достаточные резервы дезинфицирующих средств, техники и оборудования для обеззараживания мест обнаружения трупов животных и санации скотомогильников", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939081425.html

оренбургская область

орск

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оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024