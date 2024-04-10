https://ria.ru/20240410/reka-1939177663.html

Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра

Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра

Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра, сообщило областное правительство. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:44

2024-04-10T18:44

2024-04-10T19:41

происшествия

курган

вадим шумков

тобол (река)

курганская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра, сообщило областное правительство. "Уровень воды в Кургане на 20:00 (18:00 мск) составляет 375 сантиметров, плюс 24 сантиметра за сутки", — говорится в сообщении.В селе Звериноголовском, где ситуация с паводками самая серьезная, вода поднялась до отметки 985 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС, на территории области может затопить 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дач, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.По словам главы региона Вадима Шумкова, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1939174873.html

курган

тобол (река)

курганская область

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происшествия, курган, вадим шумков, тобол (река), курганская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024