https://ria.ru/20240410/pvr-1938998705.html

В ПВР в оренбургской школе №11 разместили 34 эвакуированных

В ПВР в оренбургской школе №11 разместили 34 эвакуированных - РИА Новости, 10.04.2024

В ПВР в оренбургской школе №11 разместили 34 эвакуированных

В пункте временного размещения в школе №11 города Оренбург сейчас находятся 34 человека, 11 из них - дети, все обеспечены трехразовым питанием, сообщила РИА... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:22

2024-04-10T09:22

2024-04-10T09:55

происшествия

здоровье - общество

оренбургская область

оренбург

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В пункте временного размещения в школе №11 города Оренбург сейчас находятся 34 человека, 11 из них - дети, все обеспечены трехразовым питанием, сообщила РИА Новости начальник ПВР Марина Некрасова. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "Мы начали работу с первого дня. Мы развернули пункт свой в ночь со 2 на 3 число (апреля - ред.). Сейчас в ПВР 34 человека, из них 11 детей… К нам поступают из СНТ "Пенсионер", СНТ "Газовик", с Кузнечного (микрорайона - ред.) поступили. Людей привозят волонтеры, привозят МЧС и работники соцслужб", - сообщила Некрасова. Кроме того, начальник ПВР рассказала, что в пункте дежурит психолог, а ночью работает психолог из МЧС. "Волонтеров у нас работает достаточное количество. В день бывает 5-7 человек, в ночь 3-4 человека. Они меняются", - отметила она. В медицинском пункте в ПВР круглосуточно дежурит врач, эвакуированным обеспечено трехразовое горячее питание, фрукты, выпечка. "Люди поступают и ночью. Сегодня в 03:40 поступила женщина, в 22:00 вчера поступил мужчина. В 7 часов утра поступила семья, у них четверо детей и мама ещё беременна пятым ребенком", - рассказала собеседник агентства. Начальник ПВР подчеркнула, что у каждого эвакуированного есть свое отдельное оборудованное спальное место, постельное белье, одеяло, подушка. "Выдаем полотенца, все гигиенические средства. Есть тазики, мыло, стиральный порошок. Также есть душ, всеми средствами гигиены люди обеспечены. У людей стоят чайники, есть телевизор", - добавила она.,

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938546253.html

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происшествия, здоровье - общество, оренбургская область, оренбург, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске