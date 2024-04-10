https://ria.ru/20240410/prestupleniya-1939211301.html

Израиль ответит за свои преступления в суде, заявил Эрдоган

Израиль ответит за свои преступления в суде, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.04.2024

Израиль ответит за свои преступления в суде, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль обязательно ответит в суде за свои... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:22

2024-04-10T21:22

2024-04-10T21:22

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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль обязательно ответит в суде за свои преступления, сообщила администрация турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил в разговоре (с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией), что Израиль обязательно ответит в суде за совершенные Тель-Авивом преступления против человечности", - говорится в сообщении администрации. Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газе. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33,4 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240410/soboleznovaniya-1939201587.html

https://ria.ru/20240410/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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