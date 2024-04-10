https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни

"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 10.04.2024

"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни

Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:00

2024-04-10T12:23

половодье

оренбургская область

чс

александр куренков (мчс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938828629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71b79750db6c049e51fc006327d6b593.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.Непривычная ситуацияВ некоторых областях к паводкам давно привыкли. Но даже несмотря на готовность всех служб, стихия порой выходит из-под контроля.Еще в конце марта о подтоплениях сообщали в Удмуртии, Ульяновской и Самарской областях. Пострадало и Подмосковье: на данный момент затопило 964 двора. Больше всего — в Егорьевске.В Алтайском крае 30 марта ввели режим ЧС. Подтоплены 943 участка и 478 домов.Всего проблемы возникли в 37 регионах. По сведениям МЧС, к утру 10 апреля число подтопленных жилых домов превысило 13 тысяч.Оказались не готовыОсобенно сложное положение — по всему руслу реки Урал, которая протекает через Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан и западный Казахстан.Пятого и 6 апреля в Орске прорвало дамбу в нескольких местах. В город хлынула вода.По данным на 10 апреля, в Оренбургской области подтоплено 12817 жилых домов, 14969 приусадебных участков. Эвакуировали 7703 человека, в том числе 1707 детей.Региональное правительство предупреждает: в ближайшие дни в реках Урал и Самара уровень воды продолжит повышаться. Под угрозой несколько районов областного центра.Как отметил начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, находящийся в Оренбургской области, об аномальном весеннем половодье в регионе было известно заранее. Однако должным образом к этому не подготовились.Готовиться заранееРежим ЧС также ввели в Курганской области. По оценкам МЧС, там подтопит 62 населенных пункта с 18 718 жителями, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В пяти муниципалитетах уже приступили к эвакуации.Десятого апреля в районе села Звериноголовское уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки в 952 см, приблизившись к критической точке."Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", — отметил глава МЧС Александр Куренков.Людям рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи, обеспечить безопасность домашнего скота и питомцев.Важно запастись и бутилированной водой, чтобы не заразиться кишечными болезнями. В Орске уже зафиксировали 27 случаев инфекции."При аномальных разливах вода вымывает все, что находилось в почве и на ее поверхности, в том числе в снежный период. Самая большая опасность — от сельскохозяйственных территорий и частной застройки, — поясняет РИА Новости эколог Александр Кукса. — Использующиеся там удобрения, а также содержимое уличных канализаций распространяются повсеместно".Специалист подчеркивает: зараженная вода попадает и в скважины, поэтому ее необходимо дополнительно очищать, а лучше полностью перейти на бутилированную.Кто следующийПик разлива реки Урал ожидают в среду. Десятого апреля в Оренбурге уровень воды в ней дошел до отметки в 978 см.Накануне губернатор Оренбургской области призвал жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, эвакуироваться в пункты временного размещения.“Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов” - написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.Опасаются ухудшения ситуации и в Уральске, в Казахстане. Власти страны заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за 80 лет.В Орске же вода постепенно уходит. "Мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. <...> Это вселяет надежду, что пик паводка все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что скоро начнет убывать", — сообщил накануне мэр Василий Козупица.Однако прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол в Тюменской области. Местные власти призывают людей готовиться к эвакуации.По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, половодье в ближайшие десять дней настигнет еще ряд регионов."В Кировской, Архангельской областях и Пермском крае паводки пока притормаживает низкая температура. Однако и там нужно быть готовыми к неприятностям", — сказал он в беседе с РИА Новости.Помощь пострадавшимДля координации усилий по предупреждению и ликвидации последствий разгула стихии создали специальную комиссию.Пострадавшим выплатят компенсацию за частичную или полную утрату имущества, помогут восстановить дома.В Оренбуржье пообещали отмену коммуналки и кредитные каникулы. Тем, кто не проживал в своих домах и не находился в пунктах временного размещения, перечислят по десять тысяч рублей.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938647702.html

https://ria.ru/20240408/vyplata-1938670857.html

оренбургская область

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половодье, оренбургская область, чс, александр куренков (мчс)