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"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 10.04.2024
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08:00 10.04.2024 (обновлено: 12:23 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 10.04.2024
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:00
2024-04-10T12:23
половодье
оренбургская область
чс
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.Непривычная ситуацияВ некоторых областях к паводкам давно привыкли. Но даже несмотря на готовность всех служб, стихия порой выходит из-под контроля.Еще в конце марта о подтоплениях сообщали в Удмуртии, Ульяновской и Самарской областях. Пострадало и Подмосковье: на данный момент затопило 964 двора. Больше всего — в Егорьевске.В Алтайском крае 30 марта ввели режим ЧС. Подтоплены 943 участка и 478 домов.Всего проблемы возникли в 37 регионах. По сведениям МЧС, к утру 10 апреля число подтопленных жилых домов превысило 13 тысяч.Оказались не готовыОсобенно сложное положение — по всему руслу реки Урал, которая протекает через Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан и западный Казахстан.Пятого и 6 апреля в Орске прорвало дамбу в нескольких местах. В город хлынула вода.По данным на 10 апреля, в Оренбургской области подтоплено 12817 жилых домов, 14969 приусадебных участков. Эвакуировали 7703 человека, в том числе 1707 детей.Региональное правительство предупреждает: в ближайшие дни в реках Урал и Самара уровень воды продолжит повышаться. Под угрозой несколько районов областного центра.Как отметил начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, находящийся в Оренбургской области, об аномальном весеннем половодье в регионе было известно заранее. Однако должным образом к этому не подготовились.Готовиться заранееРежим ЧС также ввели в Курганской области. По оценкам МЧС, там подтопит 62 населенных пункта с 18 718 жителями, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В пяти муниципалитетах уже приступили к эвакуации.Десятого апреля в районе села Звериноголовское уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки в 952 см, приблизившись к критической точке."Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", — отметил глава МЧС Александр Куренков.Людям рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи, обеспечить безопасность домашнего скота и питомцев.Важно запастись и бутилированной водой, чтобы не заразиться кишечными болезнями. В Орске уже зафиксировали 27 случаев инфекции.&quot;При аномальных разливах вода вымывает все, что находилось в почве и на ее поверхности, в том числе в снежный период. Самая большая опасность — от сельскохозяйственных территорий и частной застройки, — поясняет РИА Новости эколог Александр Кукса. — Использующиеся там удобрения, а также содержимое уличных канализаций распространяются повсеместно&quot;.Специалист подчеркивает: зараженная вода попадает и в скважины, поэтому ее необходимо дополнительно очищать, а лучше полностью перейти на бутилированную.Кто следующийПик разлива реки Урал ожидают в среду. Десятого апреля в Оренбурге уровень воды в ней дошел до отметки в 978 см.Накануне губернатор Оренбургской области призвал жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, эвакуироваться в пункты временного размещения.“Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов” - написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.Опасаются ухудшения ситуации и в Уральске, в Казахстане. Власти страны заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за 80 лет.В Орске же вода постепенно уходит. "Мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. &lt;...&gt; Это вселяет надежду, что пик паводка все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что скоро начнет убывать", — сообщил накануне мэр Василий Козупица.Однако прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол в Тюменской области. Местные власти призывают людей готовиться к эвакуации.По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, половодье в ближайшие десять дней настигнет еще ряд регионов.&quot;В Кировской, Архангельской областях и Пермском крае паводки пока притормаживает низкая температура. Однако и там нужно быть готовыми к неприятностям&quot;, — сказал он в беседе с РИА Новости.Помощь пострадавшимДля координации усилий по предупреждению и ликвидации последствий разгула стихии создали специальную комиссию.Пострадавшим выплатят компенсацию за частичную или полную утрату имущества, помогут восстановить дома.В Оренбуржье пообещали отмену коммуналки и кредитные каникулы. Тем, кто не проживал в своих домах и не находился в пунктах временного размещения, перечислят по десять тысяч рублей.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
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оренбургская область
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половодье, оренбургская область, чс, александр куренков (мчс)
Половодье, Оренбургская область, ЧС, Александр Куренков (МЧС)
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: половодье может начаться еще в ряде регионов в течение 10 дней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска
Сотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.

Непривычная ситуация

В некоторых областях к паводкам давно привыкли. Но даже несмотря на готовность всех служб, стихия порой выходит из-под контроля.
Еще в конце марта о подтоплениях сообщали в Удмуртии, Ульяновской и Самарской областях. Пострадало и Подмосковье: на данный момент затопило 964 двора. Больше всего — в Егорьевске.
В Алтайском крае 30 марта ввели режим ЧС. Подтоплены 943 участка и 478 домов.
© МЧС РоссииПаводок в Алтайском крае
Паводок в Алтайском крае
© МЧС России
Паводок в Алтайском крае
Всего проблемы возникли в 37 регионах. По сведениям МЧС, к утру 10 апреля число подтопленных жилых домов превысило 13 тысяч.

Оказались не готовы

Особенно сложное положение — по всему руслу реки Урал, которая протекает через Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан и западный Казахстан.
Пятого и 6 апреля в Орске прорвало дамбу в нескольких местах. В город хлынула вода.
По данным на 10 апреля, в Оренбургской области подтоплено 12817 жилых домов, 14969 приусадебных участков. Эвакуировали 7703 человека, в том числе 1707 детей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Региональное правительство предупреждает: в ближайшие дни в реках Урал и Самара уровень воды продолжит повышаться. Под угрозой несколько районов областного центра.
Как отметил начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, находящийся в Оренбургской области, об аномальном весеннем половодье в регионе было известно заранее. Однако должным образом к этому не подготовились.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска
Вчера, 08:00

Готовиться заранее

Режим ЧС также ввели в Курганской области. По оценкам МЧС, там подтопит 62 населенных пункта с 18 718 жителями, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В пяти муниципалитетах уже приступили к эвакуации.
Десятого апреля в районе села Звериноголовское уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки в 952 см, приблизившись к критической точке.
"Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", — отметил глава МЧС Александр Куренков.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Женщина в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Людям рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи, обеспечить безопасность домашнего скота и питомцев.
Важно запастись и бутилированной водой, чтобы не заразиться кишечными болезнями. В Орске уже зафиксировали 27 случаев инфекции.
«

"При аномальных разливах вода вымывает все, что находилось в почве и на ее поверхности, в том числе в снежный период. Самая большая опасность — от сельскохозяйственных территорий и частной застройки, — поясняет РИА Новости эколог Александр Кукса. — Использующиеся там удобрения, а также содержимое уличных канализаций распространяются повсеместно".

Специалист подчеркивает: зараженная вода попадает и в скважины, поэтому ее необходимо дополнительно очищать, а лучше полностью перейти на бутилированную.
Последствия прорыва дамбы в районе мясокомбината в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией
8 апреля, 16:35

Кто следующий

Пик разлива реки Урал ожидают в среду. Десятого апреля в Оренбурге уровень воды в ней дошел до отметки в 978 см.
Накануне губернатор Оренбургской области призвал жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, эвакуироваться в пункты временного размещения.
“Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов” - написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Опасаются ухудшения ситуации и в Уральске, в Казахстане. Власти страны заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за 80 лет.
В Орске же вода постепенно уходит. "Мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. <...> Это вселяет надежду, что пик паводка все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что скоро начнет убывать", — сообщил накануне мэр Василий Козупица.
Однако прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол в Тюменской области. Местные власти призывают людей готовиться к эвакуации.
По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, половодье в ближайшие десять дней настигнет еще ряд регионов.
«

"В Кировской, Архангельской областях и Пермском крае паводки пока притормаживает низкая температура. Однако и там нужно быть готовыми к неприятностям", — сказал он в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом

Помощь пострадавшим

Для координации усилий по предупреждению и ликвидации последствий разгула стихии создали специальную комиссию.
Пострадавшим выплатят компенсацию за частичную или полную утрату имущества, помогут восстановить дома.
В Оренбуржье пообещали отмену коммуналки и кредитные каникулы. Тем, кто не проживал в своих домах и не находился в пунктах временного размещения, перечислят по десять тысяч рублей.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Оренбургский губернатор рассказал о выплате компенсации из-за паводка
8 апреля, 17:22
 
ПоловодьеОренбургская областьЧСАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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