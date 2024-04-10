"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: половодье может начаться еще в ряде регионов в течение 10 дней
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России на одной из подтопленных улиц Орска
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Оренбургская область — не единственная, где ситуация с паводками сложная. Аномально снежная зима привела к разливу рек в нескольких регионах. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.
Непривычная ситуация
В некоторых областях к паводкам давно привыкли. Но даже несмотря на готовность всех служб, стихия порой выходит из-под контроля.
Еще в конце марта о подтоплениях сообщали в Удмуртии, Ульяновской и Самарской областях. Пострадало и Подмосковье: на данный момент затопило 964 двора. Больше всего — в Егорьевске.
В Алтайском крае 30 марта ввели режим ЧС. Подтоплены 943 участка и 478 домов.
© МЧС РоссииПаводок в Алтайском крае
© МЧС России
Паводок в Алтайском крае
Всего проблемы возникли в 37 регионах. По сведениям МЧС, к утру 10 апреля число подтопленных жилых домов превысило 13 тысяч.
Оказались не готовы
Особенно сложное положение — по всему руслу реки Урал, которая протекает через Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан и западный Казахстан.
Пятого и 6 апреля в Орске прорвало дамбу в нескольких местах. В город хлынула вода.
По данным на 10 апреля, в Оренбургской области подтоплено 12817 жилых домов, 14969 приусадебных участков. Эвакуировали 7703 человека, в том числе 1707 детей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Региональное правительство предупреждает: в ближайшие дни в реках Урал и Самара уровень воды продолжит повышаться. Под угрозой несколько районов областного центра.
Как отметил начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, находящийся в Оренбургской области, об аномальном весеннем половодье в регионе было известно заранее. Однако должным образом к этому не подготовились.
Готовиться заранее
Режим ЧС также ввели в Курганской области. По оценкам МЧС, там подтопит 62 населенных пункта с 18 718 жителями, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В пяти муниципалитетах уже приступили к эвакуации.
Десятого апреля в районе села Звериноголовское уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки в 952 см, приблизившись к критической точке.
"Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", — отметил глава МЧС Александр Куренков.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Женщина в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Людям рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи, обеспечить безопасность домашнего скота и питомцев.
Важно запастись и бутилированной водой, чтобы не заразиться кишечными болезнями. В Орске уже зафиксировали 27 случаев инфекции.
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"При аномальных разливах вода вымывает все, что находилось в почве и на ее поверхности, в том числе в снежный период. Самая большая опасность — от сельскохозяйственных территорий и частной застройки, — поясняет РИА Новости эколог Александр Кукса. — Использующиеся там удобрения, а также содержимое уличных канализаций распространяются повсеместно".
Специалист подчеркивает: зараженная вода попадает и в скважины, поэтому ее необходимо дополнительно очищать, а лучше полностью перейти на бутилированную.
В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией
8 апреля, 16:35
Кто следующий
Пик разлива реки Урал ожидают в среду. Десятого апреля в Оренбурге уровень воды в ней дошел до отметки в 978 см.
Накануне губернатор Оренбургской области призвал жителей, находящихся в зоне возможного подтопления, эвакуироваться в пункты временного размещения.
“Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов” - написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Опасаются ухудшения ситуации и в Уральске, в Казахстане. Власти страны заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за 80 лет.
В Орске же вода постепенно уходит. "Мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. <...> Это вселяет надежду, что пик паводка все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что скоро начнет убывать", — сообщил накануне мэр Василий Козупица.
Однако прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол в Тюменской области. Местные власти призывают людей готовиться к эвакуации.
По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, половодье в ближайшие десять дней настигнет еще ряд регионов.
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"В Кировской, Архангельской областях и Пермском крае паводки пока притормаживает низкая температура. Однако и там нужно быть готовыми к неприятностям", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом
Помощь пострадавшим
Для координации усилий по предупреждению и ликвидации последствий разгула стихии создали специальную комиссию.
Пострадавшим выплатят компенсацию за частичную или полную утрату имущества, помогут восстановить дома.
В Оренбуржье пообещали отмену коммуналки и кредитные каникулы. Тем, кто не проживал в своих домах и не находился в пунктах временного размещения, перечислят по десять тысяч рублей.