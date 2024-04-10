https://ria.ru/20240410/pentagon-1939191885.html

Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон

Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.04.2024

Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон

Удары Киева по энергообъектам РФ существенно не повлияли на способность России вести боевые действия, все быстро ремонтируется, заявила помощник главы Пентагона РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:33

2024-04-10T19:33

2024-04-10T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Удары Киева по энергообъектам РФ существенно не повлияли на способность России вести боевые действия, все быстро ремонтируется, заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер."До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", - сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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