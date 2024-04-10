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Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 10.04.2024 (обновлено: 19:35 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pentagon-1939191885.html
Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон
Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.04.2024
Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон
Удары Киева по энергообъектам РФ существенно не повлияли на способность России вести боевые действия, все быстро ремонтируется, заявила помощник главы Пентагона РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:33
2024-04-10T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Удары Киева по энергообъектам РФ существенно не повлияли на способность России вести боевые действия, все быстро ремонтируется, заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер."До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", - сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
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в мире, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), сша, селеста уолландер, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), США, Селеста Уолландер, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия все быстро ремонтирует после ударов ВСУ, заявил Пентагон

Пентагон: удары ВСУ существенно не влияют на способность России вести

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Удары Киева по энергообъектам РФ существенно не повлияли на способность России вести боевые действия, все быстро ремонтируется, заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
«
"До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", - сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)СШАСелеста УолландерВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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